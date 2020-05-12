Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi

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Android uygulaması için geçen hafta yeni bir arayüzü kullanıma sunan Slack, hamburger menüsünü tamamen kaldırarak sekmeli bir sisteme geçiş yapmıştı. Bu arayüz, uygulamanın iOS sürümüne de bugünden itibaren ulaşacak.

Tıpkı yenilenen Android sürümü gibi, iOS sürümünde de altta konumlandırılan navigasyon çubuğu yer alıyor. Bu çubuk üzerinde dört yere hızlı erişim sağlanıyor: Ana Sayfa, Direkt Mesajlar, Bahsetmeler, Profil. Bu bölümler uygulamanın önceki sürümlerinde sadece 3 çubuk menüsü, ya da diğer adıyla hamburger menüden erişilebiliyordu.

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Uygulamanın değişim geçiren hâliyle artık kanal ve direkt mesajlar listesini, kullanıcıları davet etme seçeneklerini ve yeni direkt mesaj ya da kanal oluşturmayı ana sayfa üzerinden halletmek mümkün. Uygulamada ayrıca yeni yüzen buton olarak adlandırdığımız “Oluştur” seçeneği de mevcut. Bu yüzen buton ekranın köşesinde, diğer elementlerden bağımsız şekilde durmasından ötürü yüzen şeklinde adlandırılıyor ve kanallara mesaj göndermeyi pratikleştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca Bkz. "Instagram Lite uygulaması kapatıldı"

Slack’in iOS için en yeni sürümü aşağıdan App Store bağlantısına tıklayarak indirilebilir.

Slack Slack Technologies, Inc. İş Ücretsiz 211.9 MB

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