Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi

    İş ortamlarının evler hâline gelmesiyle zaten belirli organizasyonlarda yoğun olarak kullanılan Slack, çok daha popüler hâle geldi. Bunun neticesinde uygulama her gün yeni özellikler kazanıyor.
    4 gün
    2,9b
    3
    1
    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi
    Tam Boyutta Gör
    Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi
    Tam Boyutta Gör

    Android uygulaması için geçen hafta yeni bir arayüzü kullanıma sunan Slack, hamburger menüsünü tamamen kaldırarak sekmeli bir sisteme geçiş yapmıştı. Bu arayüz, uygulamanın iOS sürümüne de bugünden itibaren ulaşacak. 

    Tıpkı yenilenen Android sürümü gibi, iOS sürümünde de altta konumlandırılan navigasyon çubuğu yer alıyor. Bu çubuk üzerinde dört yere hızlı erişim sağlanıyor: Ana Sayfa, Direkt Mesajlar, Bahsetmeler, Profil. Bu bölümler uygulamanın önceki sürümlerinde sadece 3 çubuk menüsü, ya da diğer adıyla hamburger menüden erişilebiliyordu. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Classroom, Android ve iOS için en popüler eğitim uygulaması

    Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi
    Tam Boyutta Gör

    Uygulamanın değişim geçiren hâliyle artık kanal ve direkt mesajlar listesini, kullanıcıları davet etme seçeneklerini ve yeni direkt mesaj ya da kanal oluşturmayı ana sayfa üzerinden halletmek mümkün. Uygulamada ayrıca yeni yüzen buton olarak adlandırdığımız “Oluştur” seçeneği de mevcut. Bu yüzen buton ekranın köşesinde, diğer elementlerden bağımsız şekilde durmasından ötürü yüzen şeklinde adlandırılıyor ve kanallara mesaj göndermeyi pratikleştirmeyi hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Instagram Lite uygulaması kapatıldı"

    Slack’in iOS için en yeni sürümü aşağıdan App Store bağlantısına tıklayarak indirilebilir.

    Slack Slack Slack Slack Slack Technologies, Inc. İş Ücretsiz 211.9 MB



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    2orhan5 (mustafa saray) 1 gün
    Böyle daha iyi oldu bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Twitch dijital hediye kartı satışlarına başladı 3 gün T şeklinde tasarımı ile LG Wing akıllı telefon modeli iddiaları 3 gün A101 marketlerde oldukça uygun fiyata Logitech ürünleri ve Redmi 8 var 3 gün Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs) 3 gün Huawei P30 Pro New Edition şansını yeniden deneyecek 3 gün HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı 3 gün Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X'te 30FPS çalışacak 3 gün Sony HT-G700 soundbar ses sistemi 3.1 kurulumla mekansal ses oluşturuyor 3 gün Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi 3 gün Dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu 3 gün Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla gibi OTA güncellemeleri alacak 3 gün ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında 3 gün 5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung 4 gün POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri 4 gün Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı 4 gün Çin’in Long March-5B roketi merkez iticisi, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya çakıldı 4 gün Logitech aksesuar satışları uzaktan çalışanlar sayesinde yükselişte 4 gün Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı 4 gün Karşınızda Meizu 17 Pro | Şık tasarım, güçlü donanım 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi Sonraki GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu 4 gün Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek 4 gün “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı 4 gün Asus yeni uçan kalesini duyurdu 4 gün Instagram Lite uygulaması kapatıldı 4 gün Avatar'ın devam filmleri 1 milyar dolar bütçeyle hazırlanıyor 4 gün Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor: "Üretime geri dönüyoruz, isterseniz beni tutuklayın" 4 gün Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi 4 gün Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi 4 gün Tesla’nın otomobil satışları, tahminen 1 milyon rakamını geride bıraktı 4 gün PSA ve FCA birleşmesinde nihai kararın açıklanacağı tarih belli oldu 4 gün Redmi K30 5G Speed Edition karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün Koronavirüs vakalarında en düşük rakam elde edildi 4 gün Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı 4 gün 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak 4 gün 240 Hz ekranlı Casper Excalibur G900 ön satışa sunuldu 4 gün Samsung Galaxy S20+, DxOMark sıralamasında 10'uncu oldu 4 gün Mobil odaklı Kraken alınır mı? "Razer Kraken X incelemesi" 4 gün Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu! 4 gün HP, EX900 Pro serisi NVMe SSD’lerini duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi
    DH Forum
    94GB kaç günde iner?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi