Huawei 288Hz tazeleme hızına ulaşan akıllı ekranını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Yaşam alanlarına yönelik büyük akıllı monitörler konusunda da eline su dökülemeyen Huawei, oturma odanızda adeta bir tablo gibi görünecek yeni ekranını tanıttı. Smart Screen S6 Pro iddialı özelliklere sahip.

Huawei Smart Screen S6 Pro özellikleri ve fiyatı

Tasarıma ve şıklığa önem veren Huawei Smart Screen S6 Pro yüzde 99 ekran-kasa oranına sahip ve çerçeveler neredeyse yok gibi. Kasa kalınlığını yüzde 36 oranında azaltan Huawei, duvardan sadece 5mm ileride duracak bir profil geliştirmiş.

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Firmanın Honghu görsel motorundan güç akan ekran Super Mini LED panel kullanıyor. Yüzlerce aydınlatma bölgesi ile parlaklık ve canlılık en üst noktaya çıkıyor. Tazeleme hızı ise algoritmalar ile 288Hz seviyesine yükseliyor.

Yapay zekâ ile parlaklık, renk, kontrast sahneye göre ayarlanabiliyor. Ayrıca bir de oyun ara yüzü yer alıyor. Huawei Audio Vivid teknolojisi ile yoğun 3D ses sunabilen ekran özel bir tasarımla düşük frekansları 60Hz seviyesine kadar indirebiliyor.

4 adet Cortex-A73 çekirdeğinden oluşan bir işlemcinin güç verdiği ekranda 4GB RAM, 2GB sanal RAM, 128GB depolama mevcut. Huawei telefonlardan ekran yansıtma yapılabilirken kamera ile kullanıcının fitness hareketleri takip edilebiliyor. 65 inç-98 inç arası boyutları olan ekran 900$-2355$ aralığında fiyatlara sahip.

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Smart Screen S6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı