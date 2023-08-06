Discord'un yeni özelliği belli oldu: Xbox'tan oyun akışı yapmak artık mümkün

Tam Boyutta Gör Discord, yakın bir zamanda paylaştığı bir blog gönderisi ile Xbox kullanıcılarının en çok talep ettiği özelliği kullanıma sunacağını açıkladı. Bu yeni özellik sayesinde ise Discord, Xbox'ta oyun akışını kullanıma sunmaya başlayacak.

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Şu anda, Xbox'ta Discord yalnızca sesli sohbetler için kullanılabilir ve ekran paylaşımı mümkün değil. Ancak yayınladığı bir blog gönderisinde Discord, Xbox Insiders için Xbox'ta oyun akışını kullanıma sunmaya başladıklarını açıkladı. Özellik yakında tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak. Kesin tarih ise henüz bilinmiyor.

Xbox'tan Discord'da oyunlar nasıl yayınlanır?

Xbox'tan Discord'a bağlanmak için önce Xbox ve Discord hesaplarınızı bağlamanız gerek. Bu işlemi gerçekleştirmek için Discord hesabınıza mobil veya masaüstünden erişip Kullanıcı Ayarları > Bağlantılar'a girmelisiniz. Bağlantılar menüsünden Xbox ve Discord hesaplarını bağlama seçeneği karşınıza çıkacak. Buradan Xbox hesabınızı Discord'a bağlayabilirsiniz. İşlem tamamlandığında, kullanıcının Xbox'ında da aynı Discord hesabında oturum açması gerekmekte. Discord daha sonra bir Discord Sunucusuna veya DM'ye Oyununuzu yayınlayın seçeneğini gösterecektir.

Tam Boyutta Gör Discord'un Nitro üyeleri, yayın avantajlarını kullanabilecek ve Xbox'larında da HD kalitesinde yayının kilidini açabilecek. Ayrıca 1080p 60 fps'ye kadar yüksek oyun akışı yapma seçeneğine de sahip olacaklar. Discord'un ücretsiz kullanıcıları ise 30 fps'de 720p çözünürlükle sınırlı olacak.

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Discord, yakında Xbox'tan oyun akışı yapmanızı sağlayacak