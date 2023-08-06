Discord'un yeni özelliği belli oldu: Xbox'tan oyun akışı yapmak artık mümkün

Şu anda, Xbox'ta Discord yalnızca sesli sohbetler için kullanılabilir ve ekran paylaşımı mümkün değil. Ancak yayınladığı bir blog gönderisinde Discord, Xbox Insiders için Xbox'ta oyun akışını kullanıma sunmaya başladıklarını açıkladı. Özellik yakında tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak. Kesin tarih ise henüz bilinmiyor.
Xbox'tan Discord'da oyunlar nasıl yayınlanır?
Xbox'tan Discord'a bağlanmak için önce Xbox ve Discord hesaplarınızı bağlamanız gerek. Bu işlemi gerçekleştirmek için Discord hesabınıza mobil veya masaüstünden erişip Kullanıcı Ayarları > Bağlantılar'a girmelisiniz. Bağlantılar menüsünden Xbox ve Discord hesaplarını bağlama seçeneği karşınıza çıkacak. Buradan Xbox hesabınızı Discord'a bağlayabilirsiniz. İşlem tamamlandığında, kullanıcının Xbox'ında da aynı Discord hesabında oturum açması gerekmekte. Discord daha sonra bir Discord Sunucusuna veya DM'ye Oyununuzu yayınlayın seçeneğini gösterecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: