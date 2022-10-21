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    Snapchat hedefi tutturamadı, hisseler çakıldı

    Snapchat çatı firması analiz beklentilerini tutturamayınca hisse senetleri yüzde 20’nin üzerinde düşüş sergiledi. Böylece son aylardaki en düşük seviyeye geriledi. 
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    Snapchat Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminin sosyal medya platformlarında yaşattığı şahlanış artık sona erdi. Pandemi olmasa aslında 2020 yılında göreceğimiz kullanıcı ve gelir büyümesinde düşüşleri bu yıl görmeye başlıyoruz.

    Snapchat çakıldı

    Açıklanan üçüncü çeyrek tablolarına göre Snapchat toplam günlük aktif kullanıcı sayısını 363 milyona çıkararak yıllık yüzde 16 büyüdü. Gelir ise 1.13 milyar dolar ile yüzde 6 büyüdü ve büyüme uzun bir süre sonra ilk kez tek hanelere indi.

    Bu noktaya kadar her şey iyi görünse de asıl kâbus faaliyet kârında yaşanıyor. Firma 360 milyon dolarlık zararla neredeyse 4 kat artış yaşamış. Ağustos ayında duyurulan yeniden yapılanmanın şirkete maliyeti 155 milyon dolar oldu. Bu da faaliyet zararının büyümesine neden oldu. Bilindiği üzere firma 6000 kişinin işine son verecek.

    Diğer bir kritik durum ise dördüncü çeyrekte firmanın gelir konusunda net bir vizyon ortaya koyamaması. Yıl sonu dönemsel olarak zaten düşüşlere gebe olduğu için firma ancak son çeyreğin ikinci yarısına doğru beklediği geliri elde edebilecek.

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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