Snapchat hedefi tutturamadı, hisseler çakıldı

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminin sosyal medya platformlarında yaşattığı şahlanış artık sona erdi. Pandemi olmasa aslında 2020 yılında göreceğimiz kullanıcı ve gelir büyümesinde düşüşleri bu yıl görmeye başlıyoruz.

Snapchat çakıldı

Açıklanan üçüncü çeyrek tablolarına göre Snapchat toplam günlük aktif kullanıcı sayısını 363 milyona çıkararak yıllık yüzde 16 büyüdü. Gelir ise 1.13 milyar dolar ile yüzde 6 büyüdü ve büyüme uzun bir süre sonra ilk kez tek hanelere indi.

Snapchat Plus başladı 3 ay önce eklendi

Bu noktaya kadar her şey iyi görünse de asıl kâbus faaliyet kârında yaşanıyor. Firma 360 milyon dolarlık zararla neredeyse 4 kat artış yaşamış. Ağustos ayında duyurulan yeniden yapılanmanın şirkete maliyeti 155 milyon dolar oldu. Bu da faaliyet zararının büyümesine neden oldu. Bilindiği üzere firma 6000 kişinin işine son verecek.

Diğer bir kritik durum ise dördüncü çeyrekte firmanın gelir konusunda net bir vizyon ortaya koyamaması. Yıl sonu dönemsel olarak zaten düşüşlere gebe olduğu için firma ancak son çeyreğin ikinci yarısına doğru beklediği geliri elde edebilecek.

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