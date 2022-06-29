Snapchat premium servisini duyurdu

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Artık sosyal medya platformlarında da yavaş yavaş ücretli hizmetler görmeye başladık. Özellikle reklam tarafında fazla çözüm üretemeyen veya üretmek istemeyen uygulamalar premium hizmetlere yöneliyor. Snapchat bunlardan birisi.

Snapchat+ nedir?

Telegram Premium servisinde olduğu gibi Snapchat+ servisi de standart sosyal ağın sunduğu özelliklere ek bazı avantajlar sunuyor. Bununla birlikte reklamlardan kurtulmak para ödeyenler için de pek mümkün değil.

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Snapchat+ servisi sohbet içerisinde bir arkadaşı En İyi Arkadaş olarak sabitleme, uygulamanın ikonunu değiştirebilme, hikayelerin kimin yeniden izlediğini görebilme şeklinde avantajlar sunuyor. Ayrıca yeni özellikler genel kullanıma açılmadan önce Snapchat+ abonelerine sunulacak. İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Avusturalya, Suudi Arabistan, Almanya ve Yeni Zelanda’da kısa süre içerisinde başlayacak olan Snapchat+ servisi aylık 3.99$ istiyor.

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