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    Snapchat premium servisini duyurdu

    Snapchat+ premium abonelik servisi kullanıcılara standart özelliklere ek olarak bazı avantajlar ve yeni özellikleri ilk kez deneyimleme gibi artılar ile geliyor. 
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    Snapchat Plus
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    Artık sosyal medya platformlarında da yavaş yavaş ücretli hizmetler görmeye başladık. Özellikle reklam tarafında fazla çözüm üretemeyen veya üretmek istemeyen uygulamalar premium hizmetlere yöneliyor. Snapchat bunlardan birisi.

    Snapchat+ nedir?

    Telegram Premium servisinde olduğu gibi Snapchat+ servisi de standart sosyal ağın sunduğu özelliklere ek bazı avantajlar sunuyor. Bununla birlikte reklamlardan kurtulmak para ödeyenler için de pek mümkün değil.

    Snapchat+ servisi sohbet içerisinde bir arkadaşı En İyi Arkadaş olarak sabitleme, uygulamanın ikonunu değiştirebilme, hikayelerin kimin yeniden izlediğini görebilme şeklinde avantajlar sunuyor. Ayrıca yeni özellikler genel kullanıma açılmadan önce Snapchat+ abonelerine sunulacak. İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Avusturalya, Suudi Arabistan, Almanya ve Yeni Zelanda’da kısa süre içerisinde başlayacak olan Snapchat+ servisi aylık 3.99$ istiyor.

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    _Dominic_Toretto_ 4 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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