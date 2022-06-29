Snapchat premium servisini duyurdu

Artık sosyal medya platformlarında da yavaş yavaş ücretli hizmetler görmeye başladık. Özellikle reklam tarafında fazla çözüm üretemeyen veya üretmek istemeyen uygulamalar premium hizmetlere yöneliyor. Snapchat bunlardan birisi.
Snapchat+ nedir?
Telegram Premium servisinde olduğu gibi Snapchat+ servisi de standart sosyal ağın sunduğu özelliklere ek bazı avantajlar sunuyor. Bununla birlikte reklamlardan kurtulmak para ödeyenler için de pek mümkün değil.
Snapchat+ servisi sohbet içerisinde bir arkadaşı En İyi Arkadaş olarak sabitleme, uygulamanın ikonunu değiştirebilme, hikayelerin kimin yeniden izlediğini görebilme şeklinde avantajlar sunuyor. Ayrıca yeni özellikler genel kullanıma açılmadan önce Snapchat+ abonelerine sunulacak. İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Avusturalya, Suudi Arabistan, Almanya ve Yeni Zelanda’da kısa süre içerisinde başlayacak olan Snapchat+ servisi aylık 3.99$ istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.