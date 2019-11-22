Snapchat, FaceApp benzeri yaşlandırma ve gençleştirme filtresini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör

Snapchat Instagram'a savaşı kaybetmiş olabilir, ancak uygulama hala AR filtreleri konusunda çok iyi işler yapıyor. Şirket şimdi de geçtiğimiz aylarda gündeme gelen FaceApp uygulamasına benzer bir filtreyi kullanıcılarının beğenisine sundu.

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Zamanda yolculuk

Time Machine (Zaman Makinesi) adı verilen bu yeni filtre, kullanıcılara yaşlandıklarında nasıl görüneceklerini gösteriyor. Ayrıca ekranda beliren bar yardımı ile, zamanda yolculuğa çıkabilir ve genç halinizin nasıl göründüğünü de görebilirsiniz. Dilerseniz zamanda yaptığınız bu yolculuğu kaydederek arkadaşlarınızla paylaşmanız da mümkün.



Ayrıca kullanıcıların istedikleri yaşı ayarlayarak fotoğraf çekmelerinin de mümkün olduğu belirtilmiş. Eğer siz de bu eğlenceli Snapchat lensini hemen denemek istiyorsanız kullandığınız iOS veya Android versiyonunun güncel olduğundan emin olun.

https://www.hindustantimes.com/tech/snapchat-wants-to-show-how-you-age-with-its-new-time-machine-filter/story-StLi3wLvO8unByHpGpH9sK.html