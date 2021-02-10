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    Snapchat, kullanıcılarına arkadaş listelerini temizlemelerini hatırlatacak

    Arkadaş Kontrolü özelliği ile Snapchat, kullanıcılarını sadece gerçek arkadaşlarıyla paylaşımda bulunmaya teşvik edecek.
    10 Şubat 2021, 01:00 (1 hf.)
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Snapchat, kullanıcılarına arkadaş listelerini temizlemelerini hatırlatacak

    Snapchat, arkadaş listenizi hızlı bir şekilde temizlemenizi sağlayan yeni bir özelliği duyurdu. Arkadaş Kontrolü özelliği, arkadaş listenizi temizlemek için yalnızca bir hatırlatıcı gösterecek. Hatırlatıcı, profil sayfasında adınızın hemen altında yer alacak. Buradan arkadaş listenizi açarak, istemediğiniz arkadaşınızı çıkarabileceksiniz.

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    Snapchat'ten daha kolay arkadaş kontrolü

    Özellikle uzun süredir uygulamayı kullanan kişiler için faydalı olabilecek Arkadaş Kontrolü özelliği, eskiden eklenmiş ancak şu an için paylaşımları görmesi istenmeyen kullanıcıları kolayca listeden çıkarmayı sağlayacak.

    Snapchat'in yeni özelliği kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar profil sayfalarında "Snapchat gerçek arkadaşlar içindir. Arkadaş listenizi gözden geçirmek için dokunun." yazan bir ileti görecekler. Kullanıcılar, bu bağlantıya dokunarak mevcut tüm arkadaşlarını görebilecekleri bir liste karşılarına çıkacak.  Bu listeden artık paylaşımlarını göstermek istemedikleri kişilerin profillerine giderek sağ üstteki üç nokta simgesinden Kaldır seçeneğine tıklamaları yeterli olacak. Kullanıcılar, arkadaşlarını listeden kaldırdığında, arkadaşlarına listeden çıkarıldıklarına dair bilgi gitmeyecek.

    Snapchat, yeni Arkadaş Kontrolü özelliğinin önümüzdeki haftalarda Android ve'önümüzdeki aylarda iOS kullanıcılarına sunulacağını söylüyor.



    https://www.engadget.com/snapchat-friend-check-up-050015189.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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