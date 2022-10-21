Snapchat+ servisi 1 milyon aboneye ulaştı

Tam Boyutta Gör Sosyal medya tarafında yavaş yavaş görmeye başladığımız aylık abonelik ile avantajlı özellikler elde etme trendi kendisini ispat etmiş durumda. Şirketler bu yolla önemli bir gelir kalemi oluşturacak.

Snapchat+ servisi kaç aboneye sahip?

Aylık 3.99$ karşılığında reklamsız deneyim, En İyi Arkadaş olarak sabitleme, uygulamanın ikonunu değiştirebilme, hikayelerin kimin yeniden izlediğini görebilme gibi avantajlar sunan Premium abonelik ayrıca yeni özelliklerin herkesten önce denenmesini de sağlıyor.

Snapchat Plus başladı 3 ay önce eklendi

Gelirleri beklentilerin altında kalsa da Snapchat platformu Premium abonelik sisteminden umutlu. Hali hazırda Snapchat+ servisi 1 milyon aboneyi geçmiş durumda. Bunu da 5 ay gibi kısa bir sürede elde etti. Firma Premium servisini sürekli güncelleyerek abonelerini boş bırakmıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte aboneler Hikayelerin süresini 1 saatten 1 haftaya kadar ayarlayabiliyor. Yine farklı arkadaşlar için farklı uyarı tonları belirlemek, yeni kamera çerçeve renkleri ve yeni Bitmoji arka planlar abonelere sunulacak.

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