Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, Microsoft Store’a eklendi

Tam Boyutta Gör Ünlü sosyal medya platformu Snapchat, uzun bir süre boyunca yalnızca Android ve iOS platformlarında çalışıyordu. Ancak firma, son aylarda platformun kullanımını kolaylaştırmak için tarayıcı uygulaması hazırladı. Tarayıcı üzerinden kullanılan Snapchat’in varlığı ardından firma, şimdi de Microsoft Store için bir Snapchat uygulaması yayınladı.

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Progressive Web App olarak kullanıma sunuldu

Windows Phone dahil Microsoft platformlarından sürekli uzak duran Snap, tarayıcı üzerinden kullanıma sunduğu Snapchat’in ardından Windows’u da yerel olarak desteklemeye karar verdi. Windows 10 ve Windows 11 platformlarında desteklenen yeni Snapchat, Progressive Web App (PWA) olarak geliyor ve yalnızca 1.4MB depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Uygulamanın PWA olması, yalnızca çevrimiçi kullanılabileceği anlamına geliyor ancak uygulama bu sayede güncelleme gerektirmeyecek.

Snapchat’in tarayıcı versiyonunu altyapı olarak kullanan yeni uygulama, fotoğraf gönderme ve izleme gibi standart uygulamanın özelliklerini destekliyor. Ayrıca görüntülü ve sesli görüşmeler de uygulama üzerinden destekleniyor.

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Windows Haberleri

Snapchat Windows 10 ve Windows 11 için yayınlandı