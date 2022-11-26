Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, Microsoft Store’a eklendi

Progressive Web App olarak kullanıma sunuldu
Windows Phone dahil Microsoft platformlarından sürekli uzak duran Snap, tarayıcı üzerinden kullanıma sunduğu Snapchat’in ardından Windows’u da yerel olarak desteklemeye karar verdi. Windows 10 ve Windows 11 platformlarında desteklenen yeni Snapchat, Progressive Web App (PWA) olarak geliyor ve yalnızca 1.4MB depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Uygulamanın PWA olması, yalnızca çevrimiçi kullanılabileceği anlamına geliyor ancak uygulama bu sayede güncelleme gerektirmeyecek.
Snapchat’in tarayıcı versiyonunu altyapı olarak kullanan yeni uygulama, fotoğraf gönderme ve izleme gibi standart uygulamanın özelliklerini destekliyor. Ayrıca görüntülü ve sesli görüşmeler de uygulama üzerinden destekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam