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    Messenger, yeni kısayollarını kullanıma sunuyor

    Messenger, bir sohbet sırasında karşıdaki kullanıcaya bildirimsiz mesaj göndermek için /silent ve bir grup sohbetinde sohbetteki tüm kullanıcılara bilgilendirme için @everyone kısayollarını sunuyor.
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    Messenger, yeni kısayollarını kullanıma sunuyor

    Meta, Messenger uygulamasına bir sohbet sırasında bildirimsiz mesaj göndermek ya da bir GIF paylaşmak gibi eylemler için kullanılabilecek yeni kısayolları kullanıma sunuyor. Slack kullanıcılarının aşina olduğu bir kısayol olan @everyone, Messenger'da da kullanılabilecek.

    Messenger'da yeni kısayollar

    Messenger artık hem iOS hem de Android uygulamasında @everyone ve /silent kısayollarını kullanıcılara sundu. @everyone, sohbetteki tüm kullanıcıların bilgilendirmesine olanak tanıyorken /silent kısayolu, sohbetteki kişilere bildirim göndermeden mesaj yollayabilmeye izin veriyor.

    iOS kullanıcıları yakında /gif kısayolunu kullanarak bir GIF'i kolayca bulup ve gönderebilecek. iOS'a özel olarak gelecek diğer iki kısayol ise /shrug ve /tableflip. Bu kısayollar da masa çevirme ve omuz silkme gibi metin tabanlı ifadeleri göndermeyi kolaylaştıracak.

    Bu kısayolların haricinde Messenger, önümüzdeki haftalarda sohbette para göndermeyi ve almayı daha kolay hale getirebilmek için /pay kısayolunu ABD'deki iOS ve Android kullanıcılarına getirecek.

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    S
    serpilxarslann 13 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 14 saat önce

    direk 10k

    LooF 14 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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