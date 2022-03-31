Messenger, yeni kısayollarını kullanıma sunuyor

Meta, Messenger uygulamasına bir sohbet sırasında bildirimsiz mesaj göndermek ya da bir GIF paylaşmak gibi eylemler için kullanılabilecek yeni kısayolları kullanıma sunuyor. Slack kullanıcılarının aşina olduğu bir kısayol olan @everyone, Messenger'da da kullanılabilecek.

Messenger'da yeni kısayollar

Messenger artık hem iOS hem de Android uygulamasında @everyone ve /silent kısayollarını kullanıcılara sundu. @everyone, sohbetteki tüm kullanıcıların bilgilendirmesine olanak tanıyorken /silent kısayolu, sohbetteki kişilere bildirim göndermeden mesaj yollayabilmeye izin veriyor.

iOS kullanıcıları yakında /gif kısayolunu kullanarak bir GIF'i kolayca bulup ve gönderebilecek. iOS'a özel olarak gelecek diğer iki kısayol ise /shrug ve /tableflip. Bu kısayollar da masa çevirme ve omuz silkme gibi metin tabanlı ifadeleri göndermeyi kolaylaştıracak.

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Bu kısayolların haricinde Messenger, önümüzdeki haftalarda sohbette para göndermeyi ve almayı daha kolay hale getirebilmek için /pay kısayolunu ABD'deki iOS ve Android kullanıcılarına getirecek.

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