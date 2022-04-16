Snapdragon 695'li Realme Q5 TENAA'da göründü

Realme geçtiğimiz günlerde Realme Q5 serisini piyasaya süreceğini duyurmuştu. Realme Q5, Q5i ve Q5 Pro olmak üzere üç farklı versiyonla gelecek olan Realme Q5 ailesi görünüşe göre hazır. Çünkü serinin ana modeli Realme Q5 bugün TENAA'da özellikleriyle göründü.

Realme 9 5G'nin Avrupa fiyatı sızdırıldı 7 sa. önce eklendi

Realme Q5, 50MP ana kamerayla geliyor

Realme yakında Realme Q5 ailesinin tüm modelleri ile karşımızda olacak. Ancak bu sefer Q5 modeli TENAA'da göründü. Listelere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga setini kullanacak olan Realme Q5, toplamda 195 gram ağırlığa sahip olacak. RMX3478 model numarası ile gelen Realme Q5 ortaya çıkan verilere göre 8,5mm kalınlığında olacak.

Tam Boyutta Gör

Performansını 6GB, 8GB ve 12GB olmak üzere üç farklı RAM bellek ile güçlendirebilecek olan Realme Q5, depolama tarafında ise 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı seçenek sunuyor. Ön tarafında 6,58 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran taşıyacak olan Realme Q5, arka tarafında 50MP + 2MP + 2MP olarak üçlü kamera kuruluma sahip olacak.

Elektriksel anlamda gücünü 4890mAh'lik bataryasından alacak olan cihaz, 65W hızlı şarj desteğine de sahip. Son olarak Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 işletim sistemi ile gelecek olan cihaz, parmak izi sensörünü de yan tarafında taşıyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.