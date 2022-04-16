Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 695'li Realme Q5 TENAA'da göründü

    Realme'nin yeni akıllı telefon modeli Realme Q5 TENAA'da özellikleriyle birlikte göründü. İşte Qualcomm Snapdragon 695 işlemcili Realme Q5'in ortaya çıkan detayları.
    Oy Ver

    Snapdragon 695'li Realme Q5 TENAA'da göründü

    Realme geçtiğimiz günlerde Realme Q5 serisini piyasaya süreceğini duyurmuştu. Realme Q5, Q5i ve Q5 Pro olmak üzere üç farklı versiyonla gelecek olan Realme Q5 ailesi görünüşe göre hazır. Çünkü serinin ana modeli Realme Q5 bugün TENAA'da özellikleriyle göründü.

    Realme Q5, 50MP ana kamerayla geliyor

    Realme yakında Realme Q5 ailesinin tüm modelleri ile karşımızda olacak. Ancak bu sefer Q5 modeli TENAA'da göründü. Listelere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga setini kullanacak olan Realme Q5, toplamda 195 gram ağırlığa sahip olacak. RMX3478 model numarası ile gelen Realme Q5 ortaya çıkan verilere göre 8,5mm kalınlığında olacak.

    Snapdragon 695'li Realme Q5 TENAA'da göründü
    Tam Boyutta Gör

    Performansını 6GB, 8GB ve 12GB olmak üzere üç farklı RAM bellek ile güçlendirebilecek olan Realme Q5, depolama tarafında ise 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı seçenek sunuyor. Ön tarafında 6,58 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran taşıyacak olan Realme Q5, arka tarafında 50MP + 2MP + 2MP olarak üçlü kamera kuruluma sahip olacak.

    Elektriksel anlamda gücünü 4890mAh'lik bataryasından alacak olan cihaz, 65W hızlı şarj desteğine de sahip. Son olarak Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 işletim sistemi ile gelecek olan cihaz, parmak izi sensörünü de yan tarafında taşıyacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız