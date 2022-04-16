Snapdragon 695'li Realme Q5 TENAA'da göründü

Realme geçtiğimiz günlerde Realme Q5 serisini piyasaya süreceğini duyurmuştu. Realme Q5, Q5i ve Q5 Pro olmak üzere üç farklı versiyonla gelecek olan Realme Q5 ailesi görünüşe göre hazır. Çünkü serinin ana modeli Realme Q5 bugün TENAA'da özellikleriyle göründü.
Realme Q5, 50MP ana kamerayla geliyor
Realme yakında Realme Q5 ailesinin tüm modelleri ile karşımızda olacak. Ancak bu sefer Q5 modeli TENAA'da göründü. Listelere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga setini kullanacak olan Realme Q5, toplamda 195 gram ağırlığa sahip olacak. RMX3478 model numarası ile gelen Realme Q5 ortaya çıkan verilere göre 8,5mm kalınlığında olacak.
Performansını 6GB, 8GB ve 12GB olmak üzere üç farklı RAM bellek ile güçlendirebilecek olan Realme Q5, depolama tarafında ise 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı seçenek sunuyor. Ön tarafında 6,58 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran taşıyacak olan Realme Q5, arka tarafında 50MP + 2MP + 2MP olarak üçlü kamera kuruluma sahip olacak.
Elektriksel anlamda gücünü 4890mAh'lik bataryasından alacak olan cihaz, 65W hızlı şarj desteğine de sahip. Son olarak Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 işletim sistemi ile gelecek olan cihaz, parmak izi sensörünü de yan tarafında taşıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler