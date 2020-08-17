Snapdragon 730G yonga seti güncelleniyor

Qualcomm’un orta seviye akıllı telefonlarda sıkça karşımıza çıkan Snapdragon 730G yonga seti yakın dönemde bir güncelleme alıyor. Çok büyük farklar olmasa da yonga seti segmentinde yeniden iddialı olma amacında.

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Snapdragon 732G neler sunacak?

Snapdragon 732G yonga seti maliyet odaklı olduğu için büyük performans farkları getirmiyor. Sadece iki adet Kryo 470 Gold performans çekirdeğinin 0.1GHz artışla 2.3GHz hızına çıktığı belirtiliyor. 6 adet Kryo 470 Silver verimlilik işlemcisi ise 1.8GHz hızında devam ediyor. Grafik birimi de yine Adreno 618. Yani performans tarafında çok az bir değişiklik var. Qualcomm’un Elite Gaming yazılımında optimizasyon yapması bekleniyor.

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Bir diğer değişiklik ise yapay zeka motorunda olacak. Yonga setinin yapay zeka konusunda biraz daha yetenekli olduğu ifade ediliyor. 8nm sürecinde geliştirilen yonga seti sadece 4G modem barındıracak.

Yeni dönemde uygun fiyatlı 5G telefonların öne çıkmaya başladığını görüyoruz ancak Snapdragon 732G bunu es geçerek halen 4G altyapısını kullanan ülkelere hitap edecek gibi. Yonga setinin ilk olarak Vietnam pazarına sunulacak 300$ altı bir akıllı telefonda yer alacağı belirtiliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/08/16/snapdragon-732g-soc-rumoured-to-launch-in-september-as-an-upgraded-sd-730g/

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