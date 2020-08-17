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    Snapdragon 730G yonga seti güncelleniyor

    Snapdragon 732G adıyla yakın zamanda güncellenmesi beklenen Snapdragon 730 yonga seti; küçük bir miktar performans artışı ve yapay zeka iyileştirmeleri ile gelecek.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon 730G yonga seti güncelleniyor

    Qualcomm’un orta seviye akıllı telefonlarda sıkça karşımıza çıkan Snapdragon 730G yonga seti yakın dönemde bir güncelleme alıyor. Çok büyük farklar olmasa da yonga seti segmentinde yeniden iddialı olma amacında.

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    Snapdragon 732G neler sunacak?

    Snapdragon 732G yonga seti maliyet odaklı olduğu için büyük performans farkları getirmiyor. Sadece iki adet Kryo 470 Gold performans çekirdeğinin 0.1GHz artışla 2.3GHz hızına çıktığı belirtiliyor. 6 adet Kryo 470 Silver verimlilik işlemcisi ise 1.8GHz hızında devam ediyor. Grafik birimi de yine Adreno 618. Yani performans tarafında çok az bir değişiklik var. Qualcomm’un Elite Gaming yazılımında optimizasyon yapması bekleniyor.

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    Bir diğer değişiklik ise yapay zeka motorunda olacak. Yonga setinin yapay zeka konusunda biraz daha yetenekli olduğu ifade ediliyor. 8nm sürecinde geliştirilen yonga seti sadece 4G modem barındıracak.

    Yeni dönemde uygun fiyatlı 5G telefonların öne çıkmaya başladığını görüyoruz ancak Snapdragon 732G bunu es geçerek halen 4G altyapısını kullanan ülkelere hitap edecek gibi. Yonga setinin ilk olarak Vietnam pazarına sunulacak 300$ altı bir akıllı telefonda yer alacağı belirtiliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/16/snapdragon-732g-soc-rumoured-to-launch-in-september-as-an-upgraded-sd-730g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ufo 4 gün
    yok ben yemin ettim artık almam amiral gemisi dışında. LAnet olsun..
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 4 gün
    Yıllarca flagship telefonlar kullandım. Oyun oynayan birisi de değilim. Bu sene 730G'li bir cihaza geçtim, flagship cihazlardan hiçbir farkının olmadığını gördüm. Tabii ki genel kullanımdan bahsediyorum, oyunlarda illa ki fark olacaktır.
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    ufo 4 gün Nikki Sixx
    aksine genel kulanımda çok fark var. Şirket telefon verdiği için OP 7'ten mi9t'ye geçtim ve eşşekten düşmüşe döndüm. Oyun oynamıyorum (basit bir iki bişey hariç) mail açma, browser açma, kamera açma vs açık ara çok fark var..
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    Musty3535123 4 gün Nikki Sixx
    arkadaşın dediğine katılıyorum, bende mi6 var sd835 li. arkadaş mi9t almıştı sd730 lu, ikisi arasında hissedilir derecede fark var. özellikle kamera performansı yerlerde. 835 te ard arda sürekli foto çekebilirken 730 da bırak ard arda foto çekmeyi, fotoyu çekip 3 sn bekliyorsun ki kaydetsin oyun vs oynayan telefonu çok kullanan biri değilim ama çok sıkta telefon değiştirmediğimden yeni telefon alırken kesinlikle amiral gemi sınıfı alırım, sd8 serisi işlemcili.
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    Musty3535123 4 gün
    bu devirde 5g siz telefon alınmaz.
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    fakasupi (Harun Balaban) 4 gün Musty3535123
    Uygun fiyata versinler öyle bir alırım ki
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 4 gün Musty3535123
    5G'nin yakın zamanda Türkiye'de kullanıma sunulacağını düşünmüyorum. Henüz ihalesi bile yapılmadı. 2015'te yapılan 4.5G ihalesinde 4 milyar euro gibi bir tutar ödendi operatörler tarafından. Şimdi bu meblağ daha da artacaktır. Operatörlerin de 5G konusunda çok iştahlı olduklarını düşünmüyorum.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 4 gün
    Gelsin gelsin Kullanıyorum 😂😂😂
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    AnteriorMaxmill 4 gün Hakimutata Insane
    internetten indirilecek bir güncelleme değil bu. yeni satılan telefonlara koyulacak yeni işlemci
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