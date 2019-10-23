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    Snapdragon 735 yonga seti ortaya seviyeye 5G desteği sunacak

    Gelecek yıl orta seviyede 5G telefonların yaygınlaştığını göreceğiz. Snapdragon 735 yonga seti bu trendin yükselmesinde başrol oynayan tasarımlardan birisi olacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon 735 yonga seti ortaya seviyeye 5G desteği sunacak

    2020 yılında adeta 5G telefonların istilasına uğrayacağız. Pek çok firmanın bir değil birkaç tane farklı segmentlere yönelik 5G uyumlu akıllı telefon çıkarma planları var. Qualcomm da bu trendi erken yakalamayı planlıyor.

    Snapdragon 735 neler sunacak?

    5G teknolojisi hali hazırda amiral gemisi yonga setlerinde kendisine yer buluyor ve haliyle biraz pahalı. Yonga tasarımcıları çıtayı biraz daha orta seviyeye doğru indirmek için çalışıyor. Samsung’un Exynos 980 yonga setinden sonra Snapdragon 735 yonga seti de orta seviyede 5G desteği sunacak.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    Snapdragon 735 yonga seti Samsung’un 7nm EUV süreciyle üretilecek. 2 adet Cortex-A76 çekirdeği 2.3GHz seviyesine çıkarken verimlilik odaklı 6 adet Cortex-A55 çekirdeği de 1.7GHz seviyesinde çalışıyor. Adreno 620 grafik birimi ile birlikte iyi bir performans sunacak olan Snapdragon 735 yonga seti 12GB RAM ve 4K 60fps desteğine de sahip olacak. Böylece 8nm sürecinde üretilen ve Adreno 618 grafik birimi barındıran Snapdragon 730 yonga setinin yerini almış olacak.

    Qualcomm’un gelecek ay içerisinde Snapdragon 865 amiral gemisi yonga setini tanıtması bekleniyor. Snapdragon 735 yonga seti de muhtemelen sonrası bir teknoloji fuarında karşımıza çıkacak.



    https://www.phonearena.com/news/Rumored-specs-for-Snapdragon-735-include-5G-support_id119865 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eP_362 2 sa.
    Ortaya karışık.
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    unununium 2 sa.
    bari başlığı düzgün çevirin. Google translateye atsan daha iyi çevirir
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    cesaret84 2 sa.
    başlığı daha anlamlı yapar mısınız, "Snapdragon 735 yonga seti ortaya seviyeye 5G desteği sunacak" değil; mesela
    "Snapdragon 735 yonga seti orta seviyeli telefonlara 5G desteği verecek" şeklinde
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