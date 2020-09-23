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    Snapdragon 750G 5G yonga seti duyuruldu

    Snapdragon 750G 5G yonga seti 8nm sürecinde verimlilik hedeflerken global olarak tüm 5G altyapılarına da uyumluluk sağlamayı amaçlıyor. Oyunlarda da düşük gecikme hedefi var.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon 750G 5G yonga seti duyuruldu
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    5G standardı akıllı telefon pazarında hızlı bir yükseliş ivmesi yakalarken; yonga tasarımcıları da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Qualcomm orta seviyeye yönelik Snapdragon 750G 5G yonga setini piyasaya sürüyor.

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    Snapdragon 750G 5G neler sunuyor?

    Snapdragon 750G 5G yonga seti orta seviyede hem iyi bir verimlilik hem de global 5G ağlarına uyumluluk amaçlıyor. Snapdragon 730G yonga setine göre yapay zeka, grafik, işlemci gibi alanlarda yüzde 10-20 arasında performans artışı sağlıyor.

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    8nm sürecinde geliştirilen yonga seti 8 adet Kryo 570 çekirdeğini temel alıyor. 2+6 formatında olduğu tahmin edilen işlemcinin yanında Adreno 619 grafik birimi yer alıyor. Snapdragon X52 modem ise kısa ve uzun mesafe teknolojilerine uyumlu. Çift SIM desteği de sunan modem 1.6Gbps teorik hızlara ulaşabiliyor.

    Yeni nesil Qualcomm yapay zeka motoru 4 TOPS performans değerine ulaşabiliyor. Snapdragon Elite Gaming yazılımı ise oyunlarda gecikmeyi en aza indirmeyi amaçlıyor. 5G optimizasyonları ile de kesintisiz bir tecrübe sağlanıyor. Snapdragon 750G 5G yonga seti yılın sonlarında tedariğe başlayacak ve Snapdragon 690 5G yonga seti ile pin uyumluluğu sunuyor.



    https://www.techpowerup.com/272455/qualcomm-adds-new-5g-mobile-platform-to-snapdragon-7-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 7 sa.
    Hangi kernel ile gelecek acaba...
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    Jon_Kar 8 sa.
    Bu islemci kac teraflops
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    sophialillis 8 sa. yeni yorumcu
    Snapdragon Elite Gaming yazılımı ise oyunlarda gecikmeyi en aza indirmeyi amaçlıyor. Ne kadar iyi. wuxiaworld
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