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    Snapdragon 8 Elite 2 bekleyenlere kötü haber: Fiyatlar daha da artıyor

    Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite 2 yonga seti için geri sayım resmen başladı. Asya pazarından gelen yeni bir raporda, yeni bir fiyat artışına işaret eden sızıntılar ortaya çıktı.
    Snapdragon 8 Elite 2'den kötü haber: Fiyatlar daha da artıyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite, bildiğiniz gibi selefine kıyasla önemli performans ve verimlilik artışlarıyla tanıtılmıştı. Ancak bu gelişmeler, yonga setinin fiyatında yüzde 20-30 civarı artışla sonuçlandı. Şimdi Güney Kore kaynaklı bir sızıntıya göre Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2 ile bu artışı daha da ileri taşımaya hazırlanıyor. 

    Daha yüksek performans, daha yüksek fiyat

    Son raporlara göre Qualcomm'un bir sonraki yonga seti Snapdragon 8 Elite 2, selefine kıyasla yüzde 20’lik bir performans artışı sunabilir. Bu artışın arkasında ise TSMC’nin gelişmiş 3nm N3P üretim süreci bulunacak. Kıyaslamak adına, geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3'ten Snapdragon 8 Elite'e olan geçişte yüzde 40’lık bir sıçrama yaşanmıştı.

    Dolayısıyla bir sonraki nesilde daha mütevazı bir ilerleme göreceğimiz açık. Ayrıca Snapdragon 8 Elite yaklaşık %20 ila %30'luk bir fiyat artışıyla piyasaya sürülmüştü. Ancak Yani Snapdragon 8 Elite 2’nin fiyatındaki artış, performanstaki bu sınırlı iyileştirme göz önüne alındığında, beklentilerin altında kalabilir. 

    Öte yandan akıllı telefonlarda kameralar, bataryalar, ekranlar ve yonga setleri gibi ana bileşenlerinin fiyatları arttıkça, ürün fiyatlarının da yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki Snapdragon 8 Elite 2 ile ilgili bilgiler şimdilik sızıntılara dayanıyor. Ancak olası bir fiyat artışının tüketicilere yansıdığını görebiliriz. 

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