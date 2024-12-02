Snapdragon 8 Elite 2 bekleyenlere kötü haber: Fiyatlar daha da artıyor

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Tam Boyutta Gör Qualcomm’un amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite, bildiğiniz gibi selefine kıyasla önemli performans ve verimlilik artışlarıyla tanıtılmıştı. Ancak bu gelişmeler, yonga setinin fiyatında yüzde 20-30 civarı artışla sonuçlandı. Şimdi Güney Kore kaynaklı bir sızıntıya göre Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2 ile bu artışı daha da ileri taşımaya hazırlanıyor.

Daha yüksek performans, daha yüksek fiyat

Son raporlara göre Qualcomm'un bir sonraki yonga seti Snapdragon 8 Elite 2, selefine kıyasla yüzde 20’lik bir performans artışı sunabilir. Bu artışın arkasında ise TSMC’nin gelişmiş 3nm N3P üretim süreci bulunacak. Kıyaslamak adına, geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3'ten Snapdragon 8 Elite'e olan geçişte yüzde 40’lık bir sıçrama yaşanmıştı.

Dolayısıyla bir sonraki nesilde daha mütevazı bir ilerleme göreceğimiz açık. Ayrıca Snapdragon 8 Elite yaklaşık %20 ila %30'luk bir fiyat artışıyla piyasaya sürülmüştü. Ancak Yani Snapdragon 8 Elite 2’nin fiyatındaki artış, performanstaki bu sınırlı iyileştirme göz önüne alındığında, beklentilerin altında kalabilir.

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Öte yandan akıllı telefonlarda kameralar, bataryalar, ekranlar ve yonga setleri gibi ana bileşenlerinin fiyatları arttıkça, ürün fiyatlarının da yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki Snapdragon 8 Elite 2 ile ilgili bilgiler şimdilik sızıntılara dayanıyor. Ancak olası bir fiyat artışının tüketicilere yansıdığını görebiliriz.

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Snapdragon 8 Elite 2'den kötü haber: Fiyatlar daha da artıyor