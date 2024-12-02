Snapdragon 8 Elite 2 bekleyenlere kötü haber: Fiyatlar daha da artıyor

Daha yüksek performans, daha yüksek fiyat
Son raporlara göre Qualcomm'un bir sonraki yonga seti Snapdragon 8 Elite 2, selefine kıyasla yüzde 20’lik bir performans artışı sunabilir. Bu artışın arkasında ise TSMC’nin gelişmiş 3nm N3P üretim süreci bulunacak. Kıyaslamak adına, geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3'ten Snapdragon 8 Elite'e olan geçişte yüzde 40’lık bir sıçrama yaşanmıştı.
Dolayısıyla bir sonraki nesilde daha mütevazı bir ilerleme göreceğimiz açık. Ayrıca Snapdragon 8 Elite yaklaşık %20 ila %30'luk bir fiyat artışıyla piyasaya sürülmüştü. Ancak Yani Snapdragon 8 Elite 2’nin fiyatındaki artış, performanstaki bu sınırlı iyileştirme göz önüne alındığında, beklentilerin altında kalabilir.
Öte yandan akıllı telefonlarda kameralar, bataryalar, ekranlar ve yonga setleri gibi ana bileşenlerinin fiyatları arttıkça, ürün fiyatlarının da yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki Snapdragon 8 Elite 2 ile ilgili bilgiler şimdilik sızıntılara dayanıyor. Ancak olası bir fiyat artışının tüketicilere yansıdığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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