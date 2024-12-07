Snapdragon 8 Elite 2 ve Elite 3'ten ilk bilgiler sızdı: Baş ağrıtabilir

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite, selefi Snapdragon 8 Gen 3 ile karşılaştırıldığında hem enerji verimliliği hem de performans açısından önemli iyileştirmeler sunmayı başardı. Dolayısıyla bir sonraki nesil Snapdragon 8 Elite 2 için beklentiler bir hayli yüksek. Ancak hem Snapdragon 8 Elite 2 hem de Elite 3, üretim maliyetleri konusunda Qualcomm'u başını ağrıtabilir..

TSMC'nin konumu maliyetleri artırabilir

Kaçıranlar için daha önceki sızıntılar, gelecek yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin Snapdragon 8 Elite'den bile daha pahalı olacağı yönündeydi. Yeni yonga setinin TSMC'nin 3nm N3P sürecini kullanması bekleniyor. Bu teknoloji, mevcut N3E sürecine kıyasla performans ve verimlilik artışları sunacak. Ancak bu olurken Qualcomm'un Samsung gibi alternatif tedarikçilere yönelmesini de zorlaştırıyor.

Bu nedenle Qualcomm, yüksek maliyetlere rağmen TSMC ile çalışmaya devam edecek. Keza Qualcomm için tek diğer seçenek, Samsung Foundry. Ancak koreli devin 3nm GAA sürecinde %20'lik bir verim oranında kaldığı söyleniyor ve seri üretime geçebilmek için genellikle %60 veya daha fazlasına çıkılması gerek.

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Snapdragon 8 Elite Gen 3'e gelirsek, sızıntıya göre 2nm teknolojisine geçiş yapan ilk Qualcomm işlemcisi olacak.Ancak, 2nm sürecinin yüksek maliyetleri ve TSMC'nin tek üretici olması, hem Qualcomm hem de tüketiciler için fiyat artışları anlamına geliyor. Tabii ki Snapdragon 8 Elite Gen 2 ve Gen 3 ile planlanan performans artışının, fiyat artışını ne kadar haklı çıkaracağı belirsiz. Keza şu an için bu bilgiler resmi bir duyuruya dayanmıyor ve sızıntı niteliğinde. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Snapdragon 8 Elite 2 ve Elite 3'ten ilk bilgiler sızdı!