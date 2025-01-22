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    Snapdragon 8 Elite 2’nin akıbeti belli oldu

    Akıllı telefon pazarının en popüler işlemci serisi Snapdragon’un bir sonraki nesil için kimin tarafından üretileceği merak ediliyordu. İşte son gelişmeler bu bilinmezliğe bir son verdi.

    Snapdragon 8 Elite 2’nin akıbeti belli oldu
    Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2, teknoloji dünyasında heyecan uyandırıyor. Şirketin bu işlemcisini TSMC’nin en gelişmiş 3nm (N3P) üretim süreciyle geliştireceği kesinleşti. Bu durum, Qualcomm’un üretimde TSMC ile güvenilir iş birliğini sürdürdüğünü ve Samsung Foundry’ye geçiş konusunda temkinli davrandığını gösteriyor.

    Snapdragon 8 Elite 2’nin model numarasının SM8850, kod adının ise "Kaanapali" olduğu belirtiliyor. İlginç bir şekilde, Samsung’un bu işlemciyi kendi üretim süreciyle geliştirme girişiminde bulunduğu ancak bu planların gerçekleşmediği ifade ediliyor. "KaanapaliS" kod adıyla anılan Samsung versiyonu, lojistik verilerinde artık yer almıyor. Bunun yerine TSMC’nin üretim yaptığı "KaanapaliT" kod adlı versiyon öne çıkıyor. Buradaki "T" harfinin TSMC’yi simgelediği düşünülüyor.

    Yeni işlemci, ARM’ın SME adı verilen ve karmaşık iş yüklerini daha verimli şekilde işleyebilmesini sağlayan bir komut setini destekleyecek. Bu teknoloji, tek çekirdek performansını artırarak Qualcomm’u Apple’ın M4 çipine rakip hale getirebilir. Ayrıca, TSMC’nin 3nm N3P üretim süreci sayesinde hem performansın hem de enerji verimliliğinin önceki nesillere kıyasla kayda değer ölçüde artması bekleniyor.

    Snapdragon 8 Elite 2’nin performans çekirdeklerinin 5.00GHz hızına ulaşacağı ve Geekbench testlerinde tek çekirdekte 4000 puana ulaşabileceği belirtiliyor. Ancak bu tür test sonuçlarının gerçek kullanım performansını tam olarak yansıtmadığı unutulmamalı. Çipin piyasaya sürülmesiyle birlikte yapılacak detaylı testler, gerçek performansını ortaya koyacak. Qualcomm’un bu yeni işlemcisi, mobil cihazlardaki performans çıtasını bir kez daha yukarı taşıyabilir.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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