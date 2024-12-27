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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Snapdragon 8 Elite, hem performans hem de verimlilik anlamında önemli gelişmeler sunmayı başardı. Ancak Qualcomm'un şimdiden Snapdragon 8 Elite Gen 2 için hazırlıklara başladığı söyleniyor. Hatta yeni işlemcinin varlığına dair bazı kanıtlar yakın tarihte Xiaomi'nin HyperOS yazılımında bulunmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise, işlemcinin fabrikasyon süreci hakkında sürpriz bir bilgi paylaşıldı.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 için karar verildi

Kaçıranlar için Qualcomm, günümüzde Snapdragon işlemciler için TSMC'ye güveniyor. Ancak gelişmiş 3nm süreci ve TSMC'nin bu alanda tek olması, maliyetleri de büyük oranda artırmış durumda. Bu nedenle Qualcomm'un bir süredir Samsung Foundry'e yönelebileceği gündemdeydi. Ancak son gelen bilgiler bunun olumsuz yönde sonuçlandığını gösteriyor.

Asya pazarından gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 2, yalnızca TSMC’nin 3nm 'N3P' sürecinde üretilecek. Üstelik orta-üst segment telefonlarda kullanılacak Snapdragon 8s Elite için de şirketin yine TSMC'ye yöneleceği belirtiliyor. Bunun en büyük nedeni ise, Samsung’un 3nm GAA teknolojisindeki verim sorunları. Keza Koreli devin 3nm GAA sürecinde %20'lik bir verim oranında kaldığı söyleniyor ve seri üretime geçebilmek için genellikle %60 veya daha fazlasına çıkılması gerek.

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Snapdragon 8 Elite Gen 2'ye dönecek olursak, ARM’nin Scalable Matrix Extension (SME) desteğiyle %20’ye kadar çok çekirdekli performans artışı sunacağı söyleniyor. Ayrıca N3P süreci de yine benzer bir artışla sonuçlanacak. Ancak bu olurken, olası bir fiyat artışının tüketicilere yansıdığını görebiliriz.

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Snapdragon 8 Elite Gen 2 için karar verildi: Samsung listede yok