Konsol kalitesinde grafikler gerçek olabilir mi? Adreno 830 ile yeni bir umut

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Tam Boyutta Gör Qualcomm cephesinin konsol kalitesinde grafik vaadi uzun yıllardır var ve zaman zaman dalga konusu oluyor. Bununla birlikte ARM mimarisinin dizüstü pazarında söz sahibi olmaya başlaması ile artık taşlar yerinden oynuyor.

Adreno 830 grafik birimi çok iddialı

Snapdragon 8 Elite yonga seti daha tanıtılır tanıtılmaz tartışmaların odağı haline geldi zira Oryon özelleştirilmiş çekirdekler bir dönem Apple’dan ayrılan mühendislerin kurduğu Nuvia girişiminin mimarisine dayanıyor. Nuvia girişimi de Qualcomm tarafından satın alınmıştı. ARM bu satın alım sonrasında lisans şartlarının yeniden değerlendirilmediği gerekçesiyle Qualcomm’a dava açmış ve lisansı iptal etmeye karar vermişti.

ARM, Qualcomm’un çip tasarım lisansını iptal edecek! 4 gün önce eklendi

Şimdi ise grafik testlerinin ilk sonuçları internete düştü. 3DMark Steel Nomad Light testinde Asus ROG Ally konsolunda kullanılan Radeon 780M grafik birimini geçmeyi başardı. Qualcomm ilk kez üst seviye Radeon birimine karşı üstünlük kurmuş oldu.

Testlerde Radeon 780M grafik birimi 2547 puan alırken Adreno 830 grafik birimi ise 2681 puana ulaşmayı başarmış. Elbette burada ROG Ally konsolunun gelişmiş soğutma sisteminin de desteği büyük. Snapdragon 8 Elite ise güç tüketimini kısarak termal dengeyi sağlamaya çalışıyor. Daha önceki testlerde Radeon 780M biriminin 2859 puana kadar çıkabildiği görülmüştü ancak senaryoya göre muhtemelen performans da değişiyor.

Dizüstü bilgisayarlarda yeni bir dönemi başlatmak isteyen Qualcomm için sonuçlar oldukça ümit verici ancak elbette en önemli kısım oyunların ARM işlemcilere uyarlanması ve sürekli bir geliştirme çabasının olması. Bununla ilgili de yıl içerisinde güzel haberler bekleniyor.



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