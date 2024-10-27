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    Konsol kalitesinde grafikler gerçek olabilir mi? Adreno 830 ile yeni bir umut

    Snapdragon 8 Elite yonga setinde yer verilen Adreno 830 grafik birimi ilk testlere göre Radeon 780M gibi dahili grafik birimlerini zorlayacak bir performans ile geliyor.
    Qualcomm Tam Boyutta Gör
    Qualcomm cephesinin konsol kalitesinde grafik vaadi uzun yıllardır var ve zaman zaman dalga konusu oluyor. Bununla birlikte ARM mimarisinin dizüstü pazarında söz sahibi olmaya başlaması ile artık taşlar yerinden oynuyor. 

    Adreno 830 grafik birimi çok iddialı

    Snapdragon 8 Elite yonga seti daha tanıtılır tanıtılmaz tartışmaların odağı haline geldi zira Oryon özelleştirilmiş çekirdekler bir dönem Apple’dan ayrılan mühendislerin kurduğu Nuvia girişiminin mimarisine dayanıyor. Nuvia girişimi de Qualcomm tarafından satın alınmıştı. ARM bu satın alım sonrasında lisans şartlarının yeniden değerlendirilmediği gerekçesiyle Qualcomm’a dava açmış ve lisansı iptal etmeye karar vermişti. 

    Şimdi ise grafik testlerinin ilk sonuçları internete düştü. 3DMark Steel Nomad Light testinde Asus ROG Ally konsolunda kullanılan Radeon 780M grafik birimini geçmeyi başardı. Qualcomm ilk kez üst seviye Radeon birimine karşı üstünlük kurmuş oldu. 

    Testlerde Radeon 780M grafik birimi 2547 puan alırken Adreno 830 grafik birimi ise 2681 puana ulaşmayı başarmış. Elbette burada ROG Ally konsolunun gelişmiş soğutma sisteminin de desteği büyük. Snapdragon 8 Elite ise güç tüketimini kısarak termal dengeyi sağlamaya çalışıyor. Daha önceki testlerde Radeon 780M biriminin 2859 puana kadar çıkabildiği görülmüştü ancak senaryoya göre muhtemelen performans da değişiyor. 

    Dizüstü bilgisayarlarda yeni bir dönemi başlatmak isteyen Qualcomm için sonuçlar oldukça ümit verici ancak elbette en önemli kısım oyunların ARM işlemcilere uyarlanması ve sürekli bir geliştirme çabasının olması. Bununla ilgili de yıl içerisinde güzel haberler bekleniyor. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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