Konsol kalitesinde grafikler gerçek olabilir mi? Adreno 830 ile yeni bir umut

Adreno 830 grafik birimi çok iddialı
Snapdragon 8 Elite yonga seti daha tanıtılır tanıtılmaz tartışmaların odağı haline geldi zira Oryon özelleştirilmiş çekirdekler bir dönem Apple’dan ayrılan mühendislerin kurduğu Nuvia girişiminin mimarisine dayanıyor. Nuvia girişimi de Qualcomm tarafından satın alınmıştı. ARM bu satın alım sonrasında lisans şartlarının yeniden değerlendirilmediği gerekçesiyle Qualcomm’a dava açmış ve lisansı iptal etmeye karar vermişti.
Şimdi ise grafik testlerinin ilk sonuçları internete düştü. 3DMark Steel Nomad Light testinde Asus ROG Ally konsolunda kullanılan Radeon 780M grafik birimini geçmeyi başardı. Qualcomm ilk kez üst seviye Radeon birimine karşı üstünlük kurmuş oldu.
Testlerde Radeon 780M grafik birimi 2547 puan alırken Adreno 830 grafik birimi ise 2681 puana ulaşmayı başarmış. Elbette burada ROG Ally konsolunun gelişmiş soğutma sisteminin de desteği büyük. Snapdragon 8 Elite ise güç tüketimini kısarak termal dengeyi sağlamaya çalışıyor. Daha önceki testlerde Radeon 780M biriminin 2859 puana kadar çıkabildiği görülmüştü ancak senaryoya göre muhtemelen performans da değişiyor.
Dizüstü bilgisayarlarda yeni bir dönemi başlatmak isteyen Qualcomm için sonuçlar oldukça ümit verici ancak elbette en önemli kısım oyunların ARM işlemcilere uyarlanması ve sürekli bir geliştirme çabasının olması. Bununla ilgili de yıl içerisinde güzel haberler bekleniyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu