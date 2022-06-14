Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili Realme GT 2 Explorer Master'ın özellikleri açıklandı

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Realme'nin yeni yüksek özellikli modeli Realme GT 2 Explorer Master bir sertifika sitesinde göründü. Ayrıca özellikleri de ortaya çıktı. Gelin 100W hızlı şarjlı ve Snapdragon 8+ Gen 1'li Realme GT 2 Explorer Master'ın özelliklerine ve tasarımına göz atalım.

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Realme GT 2 Explorer Master TENAA'da

Realme'nin yeni akıllı telefonu Realme GT 2 Explorer Master, TENAA tarafından onaylandı. Ortaya çıkan görsellere göre simsiyah bir renk ile gelen Realme GT 2 Explorer Master, arka tarafında üçlü kamera grubunu taşıyor. Bu kamera grubunda sensörlerin birisi üstte kocaman bir yer kaplarken, diğer iki kamera ise hemen altında yan yana duruyor. Kameralar ise şöyle sıralanıyor: 50MP + 50MP + 2MP

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Ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksellik bir ekran taşıyacak olan Realme GT 2 Explorer Master, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu AMOLED ekranın üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerasına da yer verecek olan cihaz, 4GB, 6GB ve 8GB RAM bellek seçeneklerine sahip olacak. Başta da söylediğimiz gibi Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak olan GT 2 Explorer Master, 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleri ile gelecek.

5000mAh'lik bir pilden elektriksel gücünü alacak olan Realme GT 2 Explorer Master, bu batarya için 100W hızlı şarj desteği sunacak. Toplamda 199 gram ağırlığında olacak olan cihaz, 161.3 x 74,3 x 8,2 mm ölçülerine ve dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.

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Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili Realme GT 2 Explorer Master geliyor