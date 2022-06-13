Oppo Reno 7A'nın görselleri sızdırıldı

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Şu günlerde Oppo'dan Reno 8 serisi modelleri beklenirken, gelen haberler Oppo Reno 7 serisine ait. Reno 7 serisine bir yeni model daha ekleyecek olan Oppo, bugün Oppo Reno 7A'nın görselleri ile karşımıza çıktı.

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Oppo Reno 7A delikli ekran ile geliyor

Oppo Reno 7A'nın görselleri 91mobiles tarafından paylaşıldı. Görsellere göre sol üst köşesinden delikli bir ekran tasarıma sahip olan Oppo Reno 7A, ön kamerasını sol üst tarafta taşıyor. Yine görsellere gör oldukça ince çerçevelere sahip olan cihaz, arka tarafında yine sol üst tarafta konumlanan kamera grubunu taşıyor. İçerisinde üç adet kamera barındıran bu bölme, bir adet led flaşa da yer veriyor. Bu ayın sonunda tanıtılması beklenilen Oppo Reno 7A, son olarak beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak.

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