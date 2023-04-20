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    Snapdragon 8 Gen 3 detaylanıyor: İki farklı sürümde gelebilir

    Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3, iki farklı sürümde karşımıza çıkabilir. Yonga devi, yeni işlemcinin çekirdek yapılandırmasında değişikliğe gidiyor.
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    Snapdragon 8 Gen 3 detaylanıyor: İki farklı sürümde gelebilir Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga pazarının lider isimlerinden Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'in halefi olacak Snapdragon 8 Gen 3 üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün ise, yeni yonga seti hakkında bazı şaşırtıcı detaylar paylaşıldı. Snapdragon 8 Gen 3, iki farklı sürüme sahip olabilir.

    Snapdragon 8 Gen 3 iki farklı sürümde gelebilir

    Yeni paylaşılan raporlar, Snapdragon 8 Gen 3'ün 1+5+2 ve 2+4+2 olmak üzere iki farklı çekirdek konfigürasyonuna sahip olacağını söylüyor. Bu durum daha güçlü bir 8 Gen 3 sürümünün yolda olduğunu bizlere gösteriyor. Bu noktada İki Cortex-X4 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 sürümünün performans anlamında önemli bir gelişim sunacağını belirtelim. Ancak söz konusu yükseltme daha yüksek bir ısı üretimine de neden olabilir. Qualcomm'un bu soruna nasıl çözüm getireceği ise henüz bilinmiyor. 

    Bildiğiniz Google, Pixel 7 serisinde bulunan ve Tensor G2 platformunda bir yerine iki adet Cortex-X1 birimine yer vermişti. Bu bağlamda Qualcomm'un üreticilere daha geniş bir destek sunması kesinlikle şaşırtıcı değil. Nitekim böyle bir adım Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ile Galaxy S23 serisinde atılmıştı.

    Snapdragon 8 Gen 3, selefi Gen 2'ye benzer şekilde TSMC'nin 4nm işlem düğümüne sadık kalacak. Bu nedenle Qualcomm, rakibi Apple A17'ye kıyasla yalnızca tasarım değişikliğine odaklanacak. Ancak Snapdragon 8 Gen 2'nin hem performans hem de verimlilik konusunda övgüler aldığını biliyoruz. Dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 3, bu başarıyı sürdürebilir.

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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