Yeni bir dünya yükseliyor: Yapay zeka mobil ve PC’ye geliyor

- 2024’te yapay zekanın yükselişi
- Devasa AI modelleri cihaz üzerinde çalışacak
- Cihaz üzerin yapay zeka ile neler yapılacak?
- Otomobiller de işin içinde
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2024’te yapay zekanın yükselişi
Halihazırda kullandığımız neredeyse tüm üretken yapay zeka modelleri (Buna ChatGPT, DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney ve diğerleri dahil) aslında tamamen bulutta çalışan sistemler. Yani doğrudan kullandığımız bir cihazın içinde çalışan üretken yapay zekaya sahip değiliz. Öte yandan Qualcomm, yapay zeka ve makine öğrenimi sistemlerini cihaz üzerinde ve internet bağlantısı olmadan çalıştırma konusuna uzak değil. Firma zaten yıllardır bunu kamera yongaları ile yapıyor. Ancak bunu kamerada yapmakla tam bir araç üzerinde yapmak arasında fark var.
Firma, Snapdragon 8 Gen 3 ve X Elite yongalarının bir parçası olarak cihaz üzerinde yapay zekanın nihayet mobil cihazlara ve Windows 11 PC'lere geldiğini duyurdu. Her iki yonga seti de sıfırdan üretken yapay zeka yetenekleri düşünülerek tasarlandı. Qualcomm’un paylaştığı bilgilere göre SD8 gen 3, 10 milyar parametreye ve X Elite ise 13 milyar parametreye kadar çeşitli büyük dil modellerini (LLM), dil görme modellerini (LVM) ve dönüştürücü ağ tabanlı otomatik konuşma tanıma (ASR) modellerini tamamen cihaz üzerinde destekleyebiliyor.
Devasa AI modelleri cihaz üzerinde çalışacak
Cihaz üzerin yapay zeka ile neler yapılacak?
Donanım seviyesinde yapay zeka modellerini cihaz üzerinde çalıştırmak artık mümkün. Ancak bu, son kullanıcıya ne gibi bir fayda sağlayacak? Potansiyel kullanımlalanları arasında kurumsal uygulamalar için istem tabanlı bilgisayar kodu, müzik oluşturma, toplantı ve belge özetleme, e-posta hazırlama gibi şeylere bakıyoruz. Veya sadece çok daha güzel fotoğraflar için de kullanılabilir. Çekilen bir fotoğraf/video bütünüyle farklı bir arka plan ile kusursuz bir şekilde birleştirilebilir.
Dahası, modelin işleme veya bilgi için bulutu sorgulaması gerektiğinde ortaya çıkan doğal gecikme de ortadan kalkacak. Bu nedenle, hem X Elite hem de SD8 gen 3, Stable Diffusion'ı cihaz üzerinde çalıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda 0,6 saniyeden daha kısa sürede görüntü üretebiliyor. Bu, mukayese edilemez bir hız. Tüm bunları neden cihaz üzerinde çalıştıralım? Qualcomm kişiselleştirme, gizlilik, güvenlik, enerji tasarrufu, anındalık ve maliyet gibi faydaları öne sürüyor.
Ancak Qualcomm’un burada durması elbette beklenmemeli. Sadece Qualcomm da değil. MediaTek, Apple, Intel, AMD, Nvidia ve hatta kendi yapay zeka çiplerini geliştirmek isteyen Microsoft, OpenAI ve Amazon gibi devler bu alana odaklanmış durumda. Mesela Microsoft bu alanın öncülerinde. Qualcomm'un etkinliğine katılan Microsoft CEO'su Satya Nadella, Copilot'un Windows'un geleceği için anahtar olacağını söylüyor. "Windows ilk kez bir araya geldiğinde Başlat düğmesi vardı, Copilot da Başlat düğmesi gibi."
Otomobiller de işin içinde
2024 yılında hem donanım tarafında hem de yapay zeka tarafında çok daha büyük gelişmeler göreceğiz. Genel yapay zeka modellerinin yerlerine kişisel yapay zeka modellerinin emarelerini göreceğiz. Tüm bunlar ise bana "Her" filmini anımsatıyor.Kaynakça https://www.pcmag.com/news/qualcomm-seeks-to-put-ai-in-all-the-things-including-your-next-phone-and https://www.engadget.com/qualcomm-brings-on-device-ai-to-mobile-and-pc-190030938.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.