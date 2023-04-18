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    Dimensity 9300 özellikleri sızdırıldı: Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olacak

    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9300 özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yeni platform, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'e sıkı bir rakip olabilir. 
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    Snapdragon 8 Gen 3 rakibi Dimensity 9300 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, Qualcomm'un yaklaşmakta olan işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'e yanıt vermeyi planlıyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Dimensity 9300 platformu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki yeni yonga seti neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Dimensity 9300 neler sunacak?

    Bildirilenlere göre MediaTek’in yeni amiral gemisi yonga seti Dimensity 9300 olarak adlandırılacak. Bununla birlikte TSMC’nin N4P işlem düğümünü temel alacak yonga setinin Vivo ve MediaTek ortaklığı ile geliştirilmesi bekleniyor. Bu bağlamda yeni çözüm, ilk olarak Vivo X100 modelinde karşımıza çıkabilir.

    Detaylara inersek, Dimensity 9300’e güç veren N4P teknolojisi, orijinal 5nm yani N5 ve N4 düğümlerine kıyasla yüzde 11 ve yüzde 4'e kadar performans artışı sunuyor.Buna ek olarak güç verimliliğinde yüzde 22, transistör yoğunluğunda ise yüzde 6’lık bir gelişim sağlayacak.

    Snapdragon 8 Gen 3'e rakip geliyor

    Dimensity 9300’ün henüz detaylı ayrıntıları paylaşılmadı. Ancak yeni platformun ultra çekirdek + büyük çekirdek + küçük çekirdek konfigürasyonu ile piyasaya çıkması bekleniyor. Kuvvetle muhtemel ultra çekirdekte Cortex X4, büyük çekirdekte Cortex A715 ve küçük çekirdekte Cortex A515 ile karşılaşacağız.

    Dimensity 9300'ün 2023'ün ikinci yarısında piyasaya çıkması planlanıyor ve aynı dönemde tanıtılacak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 platformuna rakip olacak. Bu noktada her iki amiral gemisi platformun birbirlerine karşı neler sunacağını görmek gerçekten ilginç olacak diyebiliriz. Ayrıca yeni haber, mobil pazarda yaşanan rekabetin hız kazanacağını bizlere gösteriyor.

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    KiLLeR© 2 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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