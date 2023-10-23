Snapdragon 8 Gen 3, akıllı telefonları adeta uçuracak: İşte tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Qualcomm, 24 Ekim’de başlayacak olan Snapdragon Summit etkinliği kapsamında Snapdragon 8 Gen 3 yongasını tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik için çok az bir süre kalmışken merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 3'ün ayrıntılı özellikleri ortaya çıktı. Yeni işlemcinin ürün sayfasından alınan görseller, akıllı telefonlarda ciddi bir performans artışına işaret ediyor.

Snapdragon 8 Gen 3 ile 8K oyun

Hatırlanacağı gibi Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2’de hem CPU hem de GPU tarafında önemli bir yatırım yapmıştı. Firma aynı şekilde bu yatırımı Snapdragon 8 Gen 3’e de yapıyor. GPU tarafına yapılan güncellemelerle birlikte 8K çözünürlükte oyun oynamak mümkün kılınıyor. Ayrıca küresel ışıklandırma ve ışın izleme gibi görsel eklemeler de Snapdragon 8 Gen 3’te bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan bilgiler Snapdragon 8 Gen 3 ile çeşitli kategorilerde sayısız iyileştirmeyi ortaya koyuyor. MSPowerUser tarafından yapılan sızıntıda yeni işlemcinin '1 + 5 + 2' konfigürasyonunda olduğunu görüyoruz. 4nm sürecinde üretilen yongada işlemci birimi yüzde 30 daha hızlı olurken aynı zamanda yüzde 20 daha az güç tüketiyor. Ancak bu kıyaslamalarda neyin kıstas alındığı belirtilmiyor.

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Grafik birimi tarafına yani Adreno 750 GPU'ya gelince, slaytta önceki nesle göre yüzde 25 daha güçlü ve verimli olduğu ifade ediliyor. Snapdragon 8 Gen 3, ayrıca 8K'ya kadar yükseltme yapabilen Snapdragon Game Super Resolution özelliğinin yanı sıra Lumen destekli Unreal Engine 5’e özelliklerine de sahip. Qualcomm'un Adreno Frame Motion Engine 2.0'ı sayesinde 240Hz ekranda 240FPS deneyimlemek de mümkün. Tabi bunları destekleyen oyunlar henüz piyasada çok yok.

Yapay zekada ilerleyiş büyük

Bunun yanı sıra 10 milyardan fazla parametre ile cihaz üzerinde yapay zeka desteği de mevcut ve Hexagon NPU bir önceki iterasyona göre yüzde 98 daha hızlı ve yüzde 40 daha verimli. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm'un yeni nesil 5G modemi ile entegre edilerek 10Gbps downlink ve 3.5Gbps uplink hızlarına olanak sağlıyor. SoC ayrıca Wi-Fi 7'ye hazır ve 5.8Gbps'ye ulaşabiliyor.

Maksimum bellek desteği, kamera, ekran ve diğer ayrıntıları ortaya koyan teknik özellikleri aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz. Öte yandan tıpkı Apple A17 Pro’da olduğu gibi yonganın USB denetleyicisi 10Gbps bant genişliğine sahip USB 3.1 Gen 2 versiyonunu destekliyor. Dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 3'e sahip olan ve yukarıda belirtilen özellikleri destekleyen Android amiral gemileri tıpkı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi oyun amacıyla harici bir monitöre bağlanabileceği anlamına geliyor.

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Snapdragon 8 Gen 3, akıllı telefonları adeta uçuracak