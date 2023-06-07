Snapdragon 8 Gen 3'ten ilk sonuçlar geldi: Performansıyla dudak uçuklatacak

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon işlemcileri söz konusu olduğunda pazarın lider isimlerinden Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda selefi ile benzer mimariye sahip olacak işlemci, performansıyla sınırları zorlayabilir. Son olarak Snapdragon 8 Gen 3 performansına dair ilk sonuçlar paylaşıldı.

Snapdragon 8 Gen 3 performansıyla dudak uçuklatacak

Bildirilenlere göre Snapdragon 8 Gen 3 güç verimliliğinden ödün vermeden Snapdragon 8 Gen 2'ye kıyasla kayda değer bir performans üstünlüğü sağlayacak. Bilmeyenler için yaklaşmakta olan yonga setinin, TSMC'nin N4P üretim teknolojisini kullanması bekleniyor. Bu teknolojisinin Snapdragon 8 Gen 2 ile benzer olduğunu hatırlatalım.

Yüzde 30'a kadar daha hızlı

Performansa gelirsek, Snapdragon 8 Gen 3'ün özellikle yeni nesil Adreno 750 grafik birimi ile OpenCL testlerinde yüzde 30 daha hızlı olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte tek çekirdekte yüzde 10, çoklu çekirdek söz konusu olduğunda ise yüzde 20'lik bir performans artışı bizleri bekliyor olacak. Bu performansın arkasında ise, kuvvetle muhtemel daha yüksek saat hızları ve yeni nesil Cortex-X4 çekirdeği gizli.

Ayrıca Snapdragon 8 Gen 3'ün 1+5+2 ve 2+4+2 olmak üzere iki farklı çekirdek konfigürasyonuna sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla daha güçlü bir 8 Gen 3 sürümü daha olacak. Bu noktada İki Cortex-X4 çekirdekli sürümün performans anlamında önemli bir gelişim sunacağını belirtelim. Ayrıca daha fazla Cortex-A720 çekirdeğinin varlığı, okları Snapdragon 8 Gen 3'ün lehine çevirecek.

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Snapdragon 8 Gen 3'ün Qualcomm tarafından 2023 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Yeni nesil yonga setinden güç alacak telefonlar ise henüz açıklanmadı. Ancak Galaxy S24, Xiaomi 14 dahil olmak üzere ana akım telefonlarda kullanılacağını söyleyebiliriz.

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Snapdragon 8 Gen 3'ten ilk sonuçlar geldi: Dudak uçuklatacak