Snapdragon 8 Gen 3’ün resmi performans rakamları yayınlandı: A17 Pro'dan bile hızlı

Grafik performansında ise 3DMark Wild Life Extreme testinde 5338 puan elde eden işlemci, aynı testte 4239 puan alan A17 Pro'dan %26, 3829 puan alan Snapdragon 8 Gen 2'den ise %39 daha yüksek skor almayı başarıyor. İşlemci 3DMark Solar Bay testinde ise 8597 puan elde ediyor. Solar Bay testinde üçüncü tekrardan sonra bile cihaz yalnızca 39 derece sıcaklığa yükseliyor.
Apple A serisi işlemcileriyle mobil dünyada son yıllarda performans anlamında rakipsiz bir durumdaydı. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle performans anlamında Apple’ı yakalamış görünüyor. Güç tüketimi anlamında da iddialı olan firmanın iddialarını yeni amiral gemisi telefonlarda yapılacak olan testlerde görme imkanı bulacağız. Yakın zamanda tanıtılacak olan Dimensity 9300’ün Snapdragon 8 Gen 3’e karşı nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyoruz.Kaynakça https://www.gsmarena.com/here_are_the_qualcomm_snapdragon_8_gen_3_benchmarks-news-60373.php https://www.gizmochina.com/2023/10/26/snapdragon-8-gen-3-200-better-perf/ https://www.notebookcheck.net/Qualcomm-Snapdragon-8-Gen-3-First-benchmarks-and-analysis.762120.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, apple a17 pro ve