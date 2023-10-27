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    Snapdragon 8 Gen 3’ün resmi performans rakamları yayınlandı: A17 Pro'dan bile hızlı

    Qualcomm geçtiğimiz gün tanıttığı yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ün referans cihaz üzerinde elde ettiği skorları paylaştı. Etkileyici sonuçlar elde eden işlemcinin rakamlarına bakalım.
    Snapdragon 8 Gen 3’ün resmi performans rakamları yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, geçtiğimiz gün tanıttığı yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ün referans cihaz üzerinde elde ettiği skorları paylaştı. Etkileyici sonuçlar elde eden işlemcinin rakamlarına göz atalım.
    Snapdragon 8 Gen 3’ün resmi performans rakamları yayınlandı
    Snapdragon 8 Gen 3, AnTuTu 10 testinde 2.13 milyon skorunu elde ederek 1.47 milyon puan alan Snapdragon 8 Gen 2’den %46 daha yüksek skor elde ediyor. Apple A17 Pro’dan ise %44 daha yüksek skor elde ederek rakiplerine önemli bir fark atıyor.

    Snapdragon 8 Gen 3’ün resmi performans rakamları yayınlandı

    Snapdragon 8 Gen 3’ün resmi performans rakamları yayınlandı
    İşlemci Geekbench 6 testinde ise tek çekirdekte 2329, çok çekirdekte 7501 puan elde ediyor. Bu puanlar Snapdragon 8 Gen 2’den sırasıyla %22 ve %48 daha hızlı. Aynı testte tek çekirdekte A17 Pro’dan %20 yavaş kalsa da çok çekirdekte %4 daha yüksek skor almayı başarıyor.

    Grafik performansında ise 3DMark Wild Life Extreme testinde 5338 puan elde eden işlemci, aynı testte 4239 puan alan A17 Pro'dan %26, 3829 puan alan Snapdragon 8 Gen 2'den ise %39 daha yüksek skor almayı başarıyor. İşlemci 3DMark Solar Bay testinde ise 8597 puan elde ediyor. Solar Bay testinde üçüncü tekrardan sonra bile cihaz yalnızca 39 derece sıcaklığa yükseliyor.

    Apple A serisi işlemcileriyle mobil dünyada son yıllarda performans anlamında rakipsiz bir durumdaydı. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle performans anlamında Apple’ı yakalamış görünüyor. Güç tüketimi anlamında da iddialı olan firmanın iddialarını yeni amiral gemisi telefonlarda yapılacak olan testlerde görme imkanı bulacağız. Yakın zamanda tanıtılacak olan Dimensity 9300’ün Snapdragon 8 Gen 3’e karşı nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyoruz.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/here_are_the_qualcomm_snapdragon_8_gen_3_benchmarks-news-60373.php https://www.gizmochina.com/2023/10/26/snapdragon-8-gen-3-200-better-perf/ https://www.notebookcheck.net/Qualcomm-Snapdragon-8-Gen-3-First-benchmarks-and-analysis.762120.0.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1905 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, apple a17 pro ve
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