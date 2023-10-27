Snapdragon 8 Gen 3’ün resmi performans rakamları yayınlandı: A17 Pro'dan bile hızlı

Tam Boyutta Gör Qualcomm, geçtiğimiz gün tanıttığı yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ün referans cihaz üzerinde elde ettiği skorları paylaştı. Etkileyici sonuçlar elde eden işlemcinin rakamlarına göz atalım.

Snapdragon 8 Gen 3, AnTuTu 10 testinde 2.13 milyon skorunu elde ederek 1.47 milyon puan alan Snapdragon 8 Gen 2’den %46 daha yüksek skor elde ediyor. Apple A17 Pro’dan ise %44 daha yüksek skor elde ederek rakiplerine önemli bir fark atıyor.

İşlemci Geekbench 6 testinde ise tek çekirdekte 2329, çok çekirdekte 7501 puan elde ediyor. Bu puanlar Snapdragon 8 Gen 2’den sırasıyla %22 ve %48 daha hızlı. Aynı testte tek çekirdekte A17 Pro’dan %20 yavaş kalsa da çok çekirdekte %4 daha yüksek skor almayı başarıyor.

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Grafik performansında ise 3DMark Wild Life Extreme testinde 5338 puan elde eden işlemci, aynı testte 4239 puan alan A17 Pro'dan %26, 3829 puan alan Snapdragon 8 Gen 2'den ise %39 daha yüksek skor almayı başarıyor. İşlemci 3DMark Solar Bay testinde ise 8597 puan elde ediyor. Solar Bay testinde üçüncü tekrardan sonra bile cihaz yalnızca 39 derece sıcaklığa yükseliyor.

Apple A serisi işlemcileriyle mobil dünyada son yıllarda performans anlamında rakipsiz bir durumdaydı. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle performans anlamında Apple’ı yakalamış görünüyor. Güç tüketimi anlamında da iddialı olan firmanın iddialarını yeni amiral gemisi telefonlarda yapılacak olan testlerde görme imkanı bulacağız. Yakın zamanda tanıtılacak olan Dimensity 9300’ün Snapdragon 8 Gen 3’e karşı nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyoruz.

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Snapdragon 8 Gen 3’ün resmi performans rakamları yayınlandı