Akıllı telefonlara doping: Snapdragon 8 Gen 4, özel Oryon çekirdekleriyle gelecek

Tam Boyutta Gör Qualcomm, özel Oryon çekirdeklerinin 2024 yılında amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4 mobil SoC'ye geleceğini duyurdu. Firma, oldukça uzun bir süredir kendi özel tasarımlı çekirdeklerini yongalarında kullanmıyordu. Qualcomm, en son 2016'daki Snapdragon 820 ve 821 işlemcilerinde kendi CPU çekirdeklerini kullanmıştı.

Snapdragon 8 Gen 4, Oryon çekirdekleriyle şekillenecek

Qualcomm, Mart 2021'de eski Apple mühendisleri tarafından kurulan bir çip tasarım şirketi olan Nuvia'yı satın almıştı. Nuvia, özel Arm uyumlu CPU çekirdekleri geliştiriyor ve Qualcomm, Oryon çekirdeklerinin Nuvia'nın tasarımlarına dayandığını doğruladı. Öte yandan Qualcomm, Oryon çekirdeklerine sahip Snapdragon X Elite PC yonga setini geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuştu.

Tam Boyutta Gör Şirket, Oryon çekirdeklerinin hem Apple Silicon M2 Max hem de Intel Core i9-13980HX'ten daha iyi tek iş parçacıklı performans sunduğunu ve aynı miktarda iş için Core i9-13960HX'ten yüzde 70 daha az güç tükettiğini iddia etmişti. Bununla birlikte, Oryon çekirdeklerinin mevcut bilgi işlem odaklı halleriyle mobil cihazlara ulaşması pek olası değil. Bunun yerine Qualcomm'un mobil cihazlarda Oryon çekirdeklerinin kırpılmış versiyonlarını kullanması olası görünüyor.

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Böylece Qualcomm, CPU'larının tasarımı üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak ve şirketin, modifiye edilmiş Arm Total Compute Solutions (TCS) çekirdeklerini kullanan rakiplerinden farklılaşmasını sağlayabilecek. Oryon çekirdeklerinin mobil cihazlarda tam olarak nasıl bir form alacağı henüz belli değil. Ancak Qualcomm'un kendi özel CPU çekirdeklerini kullanıyor olması mobil endüstri için heyecan verici bir gelişme. Oryon ile akıllı telefonlarda hem performans, hem verimlilik hem de yapay zeka tarafında ciddi gelişmeler görebiliriz.

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Snapdragon 8 Gen 4, özel Oryon çekirdekleriyle gelecek