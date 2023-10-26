Akıllı telefonlara doping: Snapdragon 8 Gen 4, özel Oryon çekirdekleriyle gelecek

Snapdragon 8 Gen 4, Oryon çekirdekleriyle şekillenecek
Qualcomm, Mart 2021'de eski Apple mühendisleri tarafından kurulan bir çip tasarım şirketi olan Nuvia'yı satın almıştı. Nuvia, özel Arm uyumlu CPU çekirdekleri geliştiriyor ve Qualcomm, Oryon çekirdeklerinin Nuvia'nın tasarımlarına dayandığını doğruladı. Öte yandan Qualcomm, Oryon çekirdeklerine sahip Snapdragon X Elite PC yonga setini geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuştu.
Böylece Qualcomm, CPU'larının tasarımı üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak ve şirketin, modifiye edilmiş Arm Total Compute Solutions (TCS) çekirdeklerini kullanan rakiplerinden farklılaşmasını sağlayabilecek. Oryon çekirdeklerinin mobil cihazlarda tam olarak nasıl bir form alacağı henüz belli değil. Ancak Qualcomm'un kendi özel CPU çekirdeklerini kullanıyor olması mobil endüstri için heyecan verici bir gelişme. Oryon ile akıllı telefonlarda hem performans, hem verimlilik hem de yapay zeka tarafında ciddi gelişmeler görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.