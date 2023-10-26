Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akıllı telefonlara doping: Snapdragon 8 Gen 4, özel Oryon çekirdekleriyle gelecek

    Qualcomm 2024'te Snapdragon 8 Gen 4'e özel Oryon çekirdeklerini getirecek. Firma, Oryon çekirdeklerini geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon X Elite’te kullanmıştı.
    Snapdragon 8 Gen 4, özel Oryon çekirdekleriyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, özel Oryon çekirdeklerinin 2024 yılında amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4 mobil SoC'ye geleceğini duyurdu. Firma, oldukça uzun bir süredir kendi özel tasarımlı çekirdeklerini yongalarında kullanmıyordu. Qualcomm, en son 2016'daki Snapdragon 820 ve 821 işlemcilerinde kendi CPU çekirdeklerini kullanmıştı.

    Snapdragon 8 Gen 4, Oryon çekirdekleriyle şekillenecek

    Qualcomm, Mart 2021'de eski Apple mühendisleri tarafından kurulan bir çip tasarım şirketi olan Nuvia'yı satın almıştı. Nuvia, özel Arm uyumlu CPU çekirdekleri geliştiriyor ve Qualcomm, Oryon çekirdeklerinin Nuvia'nın tasarımlarına dayandığını doğruladı. Öte yandan Qualcomm, Oryon çekirdeklerine sahip Snapdragon X Elite PC yonga setini geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuştu.

    Snapdragon 8 Gen 4, özel Oryon çekirdekleriyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Şirket, Oryon çekirdeklerinin hem Apple Silicon M2 Max hem de Intel Core i9-13980HX'ten daha iyi tek iş parçacıklı performans sunduğunu ve aynı miktarda iş için Core i9-13960HX'ten yüzde 70 daha az güç tükettiğini iddia etmişti. Bununla birlikte, Oryon çekirdeklerinin mevcut bilgi işlem odaklı halleriyle mobil cihazlara ulaşması pek olası değil. Bunun yerine Qualcomm'un mobil cihazlarda Oryon çekirdeklerinin kırpılmış versiyonlarını kullanması olası görünüyor.

    Böylece Qualcomm, CPU'larının tasarımı üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak ve şirketin, modifiye edilmiş Arm Total Compute Solutions (TCS) çekirdeklerini kullanan rakiplerinden farklılaşmasını sağlayabilecek. Oryon çekirdeklerinin mobil cihazlarda tam olarak nasıl bir form alacağı henüz belli değil. Ancak Qualcomm'un kendi özel CPU çekirdeklerini kullanıyor olması mobil endüstri için heyecan verici bir gelişme. Oryon ile akıllı telefonlarda hem performans, hem verimlilik hem de yapay zeka tarafında ciddi gelişmeler görebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dili bozulan pimapen kapı nasıl açılır hgs ruhsat sahibi olmadan alınır mı sıkıştırılmış civa alaturka tuvalet nasıl kullanılır uyduda bazı kanallarda ses yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Go
    Tecno SPARK Go
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız