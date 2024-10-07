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    Snapdragon 8 Gen 4’e ilişkin neredeyse bütün detaylar sızdırıldı

    Akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri yeni Qualcomm yonga seti Snapdragon 8 Gen 4’e ilişkin son zamanların en kapsamlı sızıntısıyla karşı karşıyayız.

    Snapdragon 8 Gen 4’e ilişkin neredeyse bütün detaylar sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Qualcomm’un bu ay sonunda tanıtmayı planladığı Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, sızıntılarla gündemde. Resmi duyuru öncesinde bir Baidu kullanıcısı, işlemcinin tasarımına ve özelliklerine dair detaylı bir bakış sundu. Bu, Ağustos ayından beri en büyük sızıntı olarak değerlendiriliyor ve Qualcomm bir açıklama yapana kadar, elimizdeki en kapsamlı bilgi olabilir.

    Snapdragon 8 Gen 4’ün iki versiyon halinde geleceği netleşti: SM8750 ve SM8750P. Bu versiyonlardan ilki, mmWave ve 6 GHz altı 5G bağlantı desteği sunarken, performans odaklı SM8750P ise yalnızca Wi-Fi destekli olacak gibi görünüyor. Her iki model de LPDDR5X RAM kullanacak; LPDDR6 desteği bekleyenler ise muhtemelen Snapdragon 8 Gen 5’i beklemek zorunda kalacak.

    Depolama tarafında, önceki nesil Snapdragon 8 Gen 3’teki UFS 4.0 standardı korunmuş. PCIe bant genişliği havuzundan iki lane kullanarak 4.500 MB/s okuma ve 4.000 MB/s yazma hızlarına ulaşabilen bu teknoloji, üst seviye bir performans vaat ediyor.

    Grafik özelliklerine gelince, yeni Adreno 830 GPU ile 4K’yı aşan çözünürlüklerde (3.840 x 2.560) 144Hz yenileme hızına ulaşmak mümkün olacak. Akıllı telefon üreticilerinin bu yüksek çözünürlük kapasitesini tam olarak kullanıp kullanmayacakları henüz net değil. Ancak, Snapdragon 8 Gen 4’teki en dikkat çekici yenilik Qualcomm’un özel Oryon CPU çekirdekleri. Bu çekirdekler, tek çekirdek ve çok çekirdek performansında kayda değer iyileştirmeler sunacak şekilde tasarlanmış. Şimdiye kadar ortaya çıkan Geekbench 6 sonuçları, özellikle OnePlus 13 için umut verici bir performans sergiliyor.

    Snapdragon 8 Gen 4’ün sunduğu yenilikler radikal olmasa da, işlemcinin temel özelliklerinin Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla gözle görülür bir gelişme kaydettiği anlaşılıyor. Bu sızıntı, Qualcomm’un yeni nesil işlemcisinin performans, bağlantı ve grafik özellikleriyle akıllı telefonlarda daha ileri bir deneyim sunma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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