Snapdragon 8 Gen 4’e ilişkin neredeyse bütün detaylar sızdırıldı

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Qualcomm’un bu ay sonunda tanıtmayı planladığı Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, sızıntılarla gündemde. Resmi duyuru öncesinde bir Baidu kullanıcısı, işlemcinin tasarımına ve özelliklerine dair detaylı bir bakış sundu. Bu, Ağustos ayından beri en büyük sızıntı olarak değerlendiriliyor ve Qualcomm bir açıklama yapana kadar, elimizdeki en kapsamlı bilgi olabilir.

Snapdragon 8 Gen 4’ün iki versiyon halinde geleceği netleşti: SM8750 ve SM8750P. Bu versiyonlardan ilki, mmWave ve 6 GHz altı 5G bağlantı desteği sunarken, performans odaklı SM8750P ise yalnızca Wi-Fi destekli olacak gibi görünüyor. Her iki model de LPDDR5X RAM kullanacak; LPDDR6 desteği bekleyenler ise muhtemelen Snapdragon 8 Gen 5’i beklemek zorunda kalacak.

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Depolama tarafında, önceki nesil Snapdragon 8 Gen 3’teki UFS 4.0 standardı korunmuş. PCIe bant genişliği havuzundan iki lane kullanarak 4.500 MB/s okuma ve 4.000 MB/s yazma hızlarına ulaşabilen bu teknoloji, üst seviye bir performans vaat ediyor.

Grafik özelliklerine gelince, yeni Adreno 830 GPU ile 4K’yı aşan çözünürlüklerde (3.840 x 2.560) 144Hz yenileme hızına ulaşmak mümkün olacak. Akıllı telefon üreticilerinin bu yüksek çözünürlük kapasitesini tam olarak kullanıp kullanmayacakları henüz net değil. Ancak, Snapdragon 8 Gen 4’teki en dikkat çekici yenilik Qualcomm’un özel Oryon CPU çekirdekleri. Bu çekirdekler, tek çekirdek ve çok çekirdek performansında kayda değer iyileştirmeler sunacak şekilde tasarlanmış. Şimdiye kadar ortaya çıkan Geekbench 6 sonuçları, özellikle OnePlus 13 için umut verici bir performans sergiliyor.

Snapdragon 8 Gen 4’ün sunduğu yenilikler radikal olmasa da, işlemcinin temel özelliklerinin Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla gözle görülür bir gelişme kaydettiği anlaşılıyor. Bu sızıntı, Qualcomm’un yeni nesil işlemcisinin performans, bağlantı ve grafik özellikleriyle akıllı telefonlarda daha ileri bir deneyim sunma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

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Snapdragon 8 Gen 4’e ilişkin neredeyse bütün detaylar sızdırıldı