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    Snapdragon 8 Gen 4’ün sızdırılan performans sonuçları, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırdı

    Amiral gemisi akıllı telefon modellerinin en önemli bileşenlerinden biri hiç kuşkusuz yonga setleridir. İşte Snapragon 8 Gen 4 yeni yılda da en güçlü telefonların arkasındaki isim olmaya devam edecek.

    Snapdragon 8 Gen 4'ün performans sonuçları sızdırıldı

    Yeni nesil Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti, 2025 yılında birçok amiral gemisi telefona güç verecek. Bu cihazlar arasında Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 serisi, Oppo Find X8 Ultra ve vivo X200 Ultra gibi modeller yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 4'ün Adreno 830 GPU'su ile gelecek olması, özellikle grafik performansında büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Gelen bilgilere göre bu yeni GPU, 1.15 GHz saat hızına ulaşabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Snapdragon 8 Gen 3'te kullanılan Adreno 750 GPU'nun saat hızı sadece 770 MHz. Bu fark, Snapdragon 8 Gen 4'ün grafik işlemede oldukça ileri bir seviyeye geleceğini gösteriyor.

    Bu yeni yonga seti hakkında yapılan bir 3D Mark Wildlife testi, Adreno 830 GPU'nun 166 kare sunabildiğini gösteriyor. Aynı testin Wild Life Extreme Unlimited versiyonunda ise 44 FPS elde edilmiş. Bu sonuçlar, Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla %46 ila %53 arasında bir performans artışı olduğunu ortaya koyuyor. GFX Bench Aztec Ruins High testinde de yeni yonga seti 125 FPS değerine ulaşırken, Adreno 750 yalnızca 96 FPS seviyesinde kalıyor.

    Bu test sonuçlarının Qualcomm’un referans cihazlarından elde edildiği ve bu cihazların genellikle çiplerin erken aşamalarını değerlendirmek amacıyla üretildiği unutulmamalı. Dolayısıyla bu cihazlarda görülen performans, nihai tüketici cihazlarına kıyasla biraz daha düşük olabilir. Ancak perakende ürünlerinde bu saat hızlarının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Ünlü duyumcu Ice Universe, daha önce bu GPU'nun saat hızının 1.25 GHz'e kadar çıkabileceğini söylemişti.

    Snapdragon 8 Gen 4'ün işlemci performansı da dikkat çekici. Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2884, çoklu çekirdekte ise 8840 puan almış. Ayrıca bu yonga setinin “Galaxy için” özel versiyonu, biraz daha yüksek performans sergileyerek tek çekirdekte 3060, çoklu çekirdekte ise 9080 puan almış durumda. Tüm bu veriler, Snapdragon 8 Gen 4’ün hem CPU hem de GPU performansı açısından 2025’in en güçlü yonga setlerinden biri olacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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