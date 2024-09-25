Snapdragon 8 Gen 4’ün sızdırılan performans sonuçları, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırdı

Yeni nesil Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti, 2025 yılında birçok amiral gemisi telefona güç verecek. Bu cihazlar arasında Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 serisi, Oppo Find X8 Ultra ve vivo X200 Ultra gibi modeller yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 4'ün Adreno 830 GPU'su ile gelecek olması, özellikle grafik performansında büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Gelen bilgilere göre bu yeni GPU, 1.15 GHz saat hızına ulaşabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Snapdragon 8 Gen 3'te kullanılan Adreno 750 GPU'nun saat hızı sadece 770 MHz. Bu fark, Snapdragon 8 Gen 4'ün grafik işlemede oldukça ileri bir seviyeye geleceğini gösteriyor.

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Bu yeni yonga seti hakkında yapılan bir 3D Mark Wildlife testi, Adreno 830 GPU'nun 166 kare sunabildiğini gösteriyor. Aynı testin Wild Life Extreme Unlimited versiyonunda ise 44 FPS elde edilmiş. Bu sonuçlar, Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla %46 ila %53 arasında bir performans artışı olduğunu ortaya koyuyor. GFX Bench Aztec Ruins High testinde de yeni yonga seti 125 FPS değerine ulaşırken, Adreno 750 yalnızca 96 FPS seviyesinde kalıyor.

Bu test sonuçlarının Qualcomm’un referans cihazlarından elde edildiği ve bu cihazların genellikle çiplerin erken aşamalarını değerlendirmek amacıyla üretildiği unutulmamalı. Dolayısıyla bu cihazlarda görülen performans, nihai tüketici cihazlarına kıyasla biraz daha düşük olabilir. Ancak perakende ürünlerinde bu saat hızlarının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Ünlü duyumcu Ice Universe, daha önce bu GPU'nun saat hızının 1.25 GHz'e kadar çıkabileceğini söylemişti.

Snapdragon 8 Gen 4'ün işlemci performansı da dikkat çekici. Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2884, çoklu çekirdekte ise 8840 puan almış. Ayrıca bu yonga setinin “Galaxy için” özel versiyonu, biraz daha yüksek performans sergileyerek tek çekirdekte 3060, çoklu çekirdekte ise 9080 puan almış durumda. Tüm bu veriler, Snapdragon 8 Gen 4’ün hem CPU hem de GPU performansı açısından 2025’in en güçlü yonga setlerinden biri olacağını gösteriyor.

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Snapdragon 8 Gen 4'ün performans sonuçları sızdırıldı