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    Snapdragon 8 Gen 4 için karar değişikliği: Samsung'a geçiyor

    Qualcomm, bir süredir sızıntılarla gümdemde olan Snapdragon 8 Gen 4 üretimini Samsung'a taşıyabilir. TSMC, hem Apple hem de Qualcomm için yeterli bir kapasiteye sahip değil. İşte detaylar...
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    Snapdragon 8 Gen 4 için karar değişikliği: Samsung'a geçiyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün çok yakında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda yeni platform hakkında bugüne kadar birçok sızıntı duyduk. Öyle ki TSMC'nin 4nm N4P sürecini temel alacağı söyleniyor. Ancak Qualcomm, üretim sorunları nedeniyle taraf değiştirmek zorunda kalabilir. 

    TSMC'nin üretim kapasitesi doldu

    Bilmeyenler için Qualcomm'un bir sonraki işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4, TSMC'nin 3nm üretim sürecini temel alacak. Ancak mevcut raporlar, TSMC'nin yeterli bir kapasiteye sahip olmadığını gösteriyor. Öyle ki bu payın yüzde 85'lik bölümü Apple'a ayrılırken, Qualcomm'a 15'lik bir pay bırakılmış durumda. Ayrıca bu pay içerisine gelecekte MediaTek işlemciler de dahil olacak. 

    Snapdragon 8 Gen 4 üretimi Samsung'a geçebilir

    Bu nedenle Qualcomm, hem Samsung hem de TSMC'yi içeren bir çift kaynak yaklaşımına bağlı kalabilir. Bu noktada Samsung'un 3nm üretimde yüzde 55 ila yüzde 70-80 arasında bir verim oranına ulaştığını söylüyor. Ancak sayı ne olursa olsun, yeterli bir üretim hacmine ulaşmak için şirketin Samsung'un kapısını çaldığını görebiliriz. Zira Qualcomm ve Samsung'un ''Snapdragon for Galaxy'' iş birliğini düşünürsek bunun şaşırtıcı olmayacağnı belirtelim.

    Hatırlayacak olursak Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 için de benzer bir strateji izlemişti. Ancak düşük verim oranı gibi sorunlar, şirketin tekrar TSMC'ye dönmesine neden oldu. Dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 4'ün neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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