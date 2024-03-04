Snapdragon 8 Gen 4 iddialı geliyor: Sınırları zorlayacak

4.30GHz saat hızı ve dahası
Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinde bulunan 3.3GHz'e kıyasla 4.0GHz hızlara çıkacağı söyleniyordu. Son bilgiler ise bu farkın beklenenden daha belirgin olacağı yönünde. Öyle ki işlemciye güç verecek Cortex X5 veya Oryon çekirdeği, Snapdragon X Elite'e yakın biçimde 4.30GHz hızlara ulaşacak. Üstelik bu hızlarda da, 10W'lık bir güç tüketimine işaret ediliyor.
Söz konusu saat hızının, mobil platformlar için şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu belirtelim. Dolayısıyla termal değerlerin de kontrol altına alınması gerekecek. Bu nedenle Snapdragon 8 Gen 4'ün tıpkı X Elite gibi 3.80GHz ila 4.30GHz arasında değişken hızlara sahip olduğunu görebiliriz. Bu noktada daha iyi soğutmaya sahip OnePlus 11 Concept gibi cihazlar, yüksek saat hızlarına erişim sağlamış olacak.
Galaxy S25 veye Xiaomi 15 gibi ana akım tefonlar ise, Ar-Ge masrafları nedeniyle performansı masada bırakmayı tercih edebilir. Zira Snapdragon 8 Gen 4'ün Oryon çekirdekleri nedeniyle selefinden daha pahalı olacağı söyleniyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alacağı ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olacağı neredeyse kesin. Platformun çıkış tarihi ise henüz netleşmedi. Ancak Qualcomm'dan gelen bilgiler Ekim 2024 tarihine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.