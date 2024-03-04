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    Snapdragon 8 Gen 4 iddialı geliyor: Sınırları zorlayacak

    Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4, sunduğu saat hızıyla akıllı telefonlarda ilk olabilir. Snapdragon 8 Gen 3'ün halefi olacak yonga setinin, 4,30GHz hızlara ulaşacağı söyleniyor.
    Snapdragon 8 Gen 4 iddialı geliyor: Sınırları zorlayacak Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Apple ile rekabette Oryon çekirdeklerinin Snapdragon yongalarında kullanılacağı zaten resmi olarak açıklandı. Şimdi ortaya çıkan detaylar da, Snapdragon 8 Gen 4'ün saat hızıyla sınırları zorlayacağını gösteriyor.

    4.30GHz saat hızı ve dahası

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinde bulunan 3.3GHz'e kıyasla 4.0GHz hızlara çıkacağı söyleniyordu. Son bilgiler ise bu farkın beklenenden daha belirgin olacağı yönünde. Öyle ki işlemciye güç verecek Cortex X5 veya Oryon çekirdeği, Snapdragon X Elite'e yakın biçimde 4.30GHz hızlara ulaşacak. Üstelik bu hızlarda da, 10W'lık bir güç tüketimine işaret ediliyor.

    Söz konusu saat hızının, mobil platformlar için şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu belirtelim. Dolayısıyla termal değerlerin de kontrol altına alınması gerekecek. Bu nedenle Snapdragon 8 Gen 4'ün tıpkı X Elite gibi 3.80GHz ila 4.30GHz arasında değişken hızlara sahip olduğunu görebiliriz. Bu noktada daha iyi soğutmaya sahip OnePlus 11 Concept gibi cihazlar, yüksek saat hızlarına erişim sağlamış olacak. 

    Galaxy S25 veye Xiaomi 15 gibi ana akım tefonlar ise, Ar-Ge masrafları nedeniyle performansı masada bırakmayı tercih edebilir. Zira Snapdragon 8 Gen 4'ün Oryon çekirdekleri nedeniyle selefinden daha pahalı olacağı söyleniyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

    Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alacağı ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olacağı neredeyse kesin. Platformun çıkış tarihi ise henüz netleşmedi. Ancak Qualcomm'dan gelen bilgiler Ekim 2024 tarihine işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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