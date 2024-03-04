Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Apple ile rekabette Oryon çekirdeklerinin Snapdragon yongalarında kullanılacağı zaten resmi olarak açıklandı. Şimdi ortaya çıkan detaylar da, Snapdragon 8 Gen 4'ün saat hızıyla sınırları zorlayacağını gösteriyor.

4.30GHz saat hızı ve dahası

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinde bulunan 3.3GHz'e kıyasla 4.0GHz hızlara çıkacağı söyleniyordu. Son bilgiler ise bu farkın beklenenden daha belirgin olacağı yönünde. Öyle ki işlemciye güç verecek Cortex X5 veya Oryon çekirdeği, Snapdragon X Elite'e yakın biçimde 4.30GHz hızlara ulaşacak. Üstelik bu hızlarda da, 10W'lık bir güç tüketimine işaret ediliyor.

Söz konusu saat hızının, mobil platformlar için şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu belirtelim. Dolayısıyla termal değerlerin de kontrol altına alınması gerekecek. Bu nedenle Snapdragon 8 Gen 4'ün tıpkı X Elite gibi 3.80GHz ila 4.30GHz arasında değişken hızlara sahip olduğunu görebiliriz. Bu noktada daha iyi soğutmaya sahip OnePlus 11 Concept gibi cihazlar, yüksek saat hızlarına erişim sağlamış olacak.

Galaxy S25 veye Xiaomi 15 gibi ana akım tefonlar ise, Ar-Ge masrafları nedeniyle performansı masada bırakmayı tercih edebilir. Zira Snapdragon 8 Gen 4'ün Oryon çekirdekleri nedeniyle selefinden daha pahalı olacağı söyleniyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Snapdragon 8 Gen 4 için tarih verildi: Oryon ve dahası 4 gün önce eklendi

Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alacağı ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olacağı neredeyse kesin. Platformun çıkış tarihi ise henüz netleşmedi. Ancak Qualcomm'dan gelen bilgiler Ekim 2024 tarihine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Snapdragon 8 Gen 4 iddialı geliyor: Sınırları zorlayacak