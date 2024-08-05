Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı: A17 Pro'yu geride bırakıyor!

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, yeni üst seviye mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4'ü Ekim ayında piyasaya sürecek. Yeni yonga setinin performansına dair birçok spekülasyondan sonra, ilk defa Geekbench platformundaki skoru ortaya çıktı.

Apple A17 Pro'yu geride bırakıyor

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan skorlara göre, Snapdragon 8 Gen 4 tek çekirdekli testte 2884 puan alarak ortalama 2915 puan alan Apple A17 Pro'ya oldukça yakın performans gösteriyor. Çok çekirdekli testte ise 8840 puan ile A17 Pro'nun 7300 puanlık skorunu oldukça geride bırakmayı başarıyor. Snapdragon 8 Gen 3 ise aynı testte sırasıyla 2100 ve 6700 civarı puan alabiliyor. Testi yapılan çipsetin üretim modeli olduğu belirtiliyor ancak final sürümü olmayabilir. Dolayısıyla ileride skorun değişmesi mümkün.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 için yeni bir çekirdek mimarisi kullanıyor. Standart ARM çekirdekleri yerine, işlemcide Qualcomm'un PC'ler için Snapdragon X serisinde kullandığına benzer özel bir Oryon CPU tasarımı kullanacak. Çekirdek tasarımındaki bu değişimin önemli bir performans artışı sağlaması bekleniyor ve erken Geekbench sonuçları bu iyileşmenin işaretlerini gösteriyor.

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Test ayrıca Snapdragon 8 Gen 4'ün çekirdek mimarisi hakkında ayrıntıları da ortaya koyuyor. Yonga seti, 6 temel çekirdek ve 2 yüksek performanslı çekirdekten oluşan 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Temel çekirdekler 2,78 GHz'de çalışırken, performans çekirdekleri 4,09 GHz gibi yüksek frekanslara çıkabiliyor.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 ile performans çıtasını yukarılara çıkarmayı hedefliyor ancak bunun bir maliyeti de olacak. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Snapdragon 8 Gen 4, mevcut amiral gemisi 8 Gen 3'e kıyasla %25-30 daha pahalı olacak. Bu artan çip maliyeti, 2025 yılındaki amiral gemisi akıllı telefonların fiyatlarının artmasına neden olabilir.

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Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı