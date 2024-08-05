Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı: A17 Pro'yu geride bırakıyor!

    Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4'ü Ekim ayında piyasaya sürecek. Yeni yonga setinin performansına dair birçok spekülasyondan sonra, ilk defa Geekbench platformundaki skoru ortaya çıktı.
    Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yeni üst seviye mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4'ü Ekim ayında piyasaya sürecek. Yeni yonga setinin performansına dair birçok spekülasyondan sonra, ilk defa Geekbench platformundaki skoru ortaya çıktı.

    Apple A17 Pro'yu geride bırakıyor

    Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan skorlara göre, Snapdragon 8 Gen 4 tek çekirdekli testte 2884 puan alarak ortalama 2915 puan alan Apple A17 Pro'ya oldukça yakın performans gösteriyor. Çok çekirdekli testte ise 8840 puan ile A17 Pro'nun 7300 puanlık skorunu oldukça geride bırakmayı başarıyor. Snapdragon 8 Gen 3 ise aynı testte sırasıyla 2100 ve 6700 civarı puan alabiliyor. Testi yapılan çipsetin üretim modeli olduğu belirtiliyor ancak final sürümü olmayabilir. Dolayısıyla ileride skorun değişmesi mümkün.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 için yeni bir çekirdek mimarisi kullanıyor. Standart ARM çekirdekleri yerine, işlemcide Qualcomm'un PC'ler için Snapdragon X serisinde kullandığına benzer özel bir Oryon CPU tasarımı kullanacak. Çekirdek tasarımındaki bu değişimin önemli bir performans artışı sağlaması bekleniyor ve erken Geekbench sonuçları bu iyileşmenin işaretlerini gösteriyor.

    Test ayrıca Snapdragon 8 Gen 4'ün çekirdek mimarisi hakkında ayrıntıları da ortaya koyuyor. Yonga seti, 6 temel çekirdek ve 2 yüksek performanslı çekirdekten oluşan 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Temel çekirdekler 2,78 GHz'de çalışırken, performans çekirdekleri 4,09 GHz gibi yüksek frekanslara çıkabiliyor. 

    Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 ile performans çıtasını yukarılara çıkarmayı hedefliyor ancak bunun bir maliyeti de olacak. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Snapdragon 8 Gen 4, mevcut amiral gemisi 8 Gen 3'e kıyasla %25-30 daha pahalı olacak. Bu artan çip maliyeti, 2025 yılındaki amiral gemisi akıllı telefonların fiyatlarının artmasına neden olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız