Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı: A17 Pro'yu geride bırakıyor!

Apple A17 Pro'yu geride bırakıyor
Daha önce de belirttiğimiz gibi Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 için yeni bir çekirdek mimarisi kullanıyor. Standart ARM çekirdekleri yerine, işlemcide Qualcomm'un PC'ler için Snapdragon X serisinde kullandığına benzer özel bir Oryon CPU tasarımı kullanacak. Çekirdek tasarımındaki bu değişimin önemli bir performans artışı sağlaması bekleniyor ve erken Geekbench sonuçları bu iyileşmenin işaretlerini gösteriyor.
Test ayrıca Snapdragon 8 Gen 4'ün çekirdek mimarisi hakkında ayrıntıları da ortaya koyuyor. Yonga seti, 6 temel çekirdek ve 2 yüksek performanslı çekirdekten oluşan 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Temel çekirdekler 2,78 GHz'de çalışırken, performans çekirdekleri 4,09 GHz gibi yüksek frekanslara çıkabiliyor.
Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 ile performans çıtasını yukarılara çıkarmayı hedefliyor ancak bunun bir maliyeti de olacak. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Snapdragon 8 Gen 4, mevcut amiral gemisi 8 Gen 3'e kıyasla %25-30 daha pahalı olacak. Bu artan çip maliyeti, 2025 yılındaki amiral gemisi akıllı telefonların fiyatlarının artmasına neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.