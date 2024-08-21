Snapdragon 8 Gen 4'ün GPU performansı ortaya çıktı: Etkileyici bir skor elde ediyor

Grafik birimi 1.250 MHz hızında çalışıyor
Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm tarafından geliştirilen özel Oryon çekirdekleriyle gelecek ve bu çekirdekler de çok yüksek saat hızlarına çıkabilecek. Daha önce ortaya çıkan bir Geekbench sonucu, 2 performans çekirdeğinin 4,09 GHz'e kadar ve diğer 6 çekirdeğin 2,78 GHz'e kadar çıkabildiğini ortaya çıkarmıştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir telefondaki en yüksek CPU saat hızı iPhone 15 Pro'nun Apple A17 Pro yonga setinde (3,78 GHz) bulunuyor. Android tarafında, Dimensity 9300+ ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3,4 GHz hızında çalışıyor. Dolayısıyla, Ekim ayında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 4, 4 GHz bariyerini aşan ilk akıllı telefon işlemcisi olabilir.Kaynakça https://www.gsmarena.com/snapdragon_8_gen_4s_adreno_gpu_rumored_to_run_at_1250mhz-news-64216.php https://m.weibo.cn/detail/5069487386922781 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.