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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4'ün GPU performansı ortaya çıktı: Etkileyici bir skor elde ediyor

    Qualcomm'un yakında tanıtılacak olan amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 4, etkileyici bir GPU performansına sahip olacak gibi görünüyor. İşte ortaya çıkan AnTuTu skoru.
    Snapdragon 8 Gen 4'ün GPU performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yakında tanıtılacak olan amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 4, etkileyici bir GPU performansına sahip olacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan erken bir AnTuTu sonucu, işlemcinin 1.330.057 puanlık hayli iddialı bir GPU skoruna sahip olduğunu gösteriyor. Aynı testte Snapdragon 8 Gen 3, 896.416 puan elde edebiliyor. 

    Grafik birimi 1.250 MHz hızında çalışıyor

    Snapdragon 8 Gen 4'ün GPU performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızıntılarıyla meşhur Ice Universe kullanıcısına göre, işlemcide yer alan Adreno 830 grafik birimi 1.250 MHz saat hızında test ediliyor. Karşılaştırma için, Snapdragon 8 Gen 3'teki Adreno 750, normal AB varyantında 903 MHz'de ve AC varyantında (Galaxy olarak da adlandırılıyor) 1.000 MHz'de çalışıyor. Ancak bu saat hızının test örneğine ait olduğunu belirtelim. Nihai üründe farklı saat hızlarını görebiliriz.

    Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm tarafından geliştirilen özel Oryon çekirdekleriyle gelecek ve bu çekirdekler de çok yüksek saat hızlarına çıkabilecek. Daha önce ortaya çıkan bir Geekbench sonucu, 2 performans çekirdeğinin 4,09 GHz'e kadar ve diğer 6 çekirdeğin 2,78 GHz'e kadar çıkabildiğini ortaya çıkarmıştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir telefondaki en yüksek CPU saat hızı iPhone 15 Pro'nun Apple A17 Pro yonga setinde (3,78 GHz) bulunuyor. Android tarafında, Dimensity 9300+ ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3,4 GHz hızında çalışıyor. Dolayısıyla, Ekim ayında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 4, 4 GHz bariyerini aşan ilk akıllı telefon işlemcisi olabilir.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/snapdragon_8_gen_4s_adreno_gpu_rumored_to_run_at_1250mhz-news-64216.php https://m.weibo.cn/detail/5069487386922781
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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