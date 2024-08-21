Snapdragon 8 Gen 4'ün GPU performansı ortaya çıktı: Etkileyici bir skor elde ediyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yakında tanıtılacak olan amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 4, etkileyici bir GPU performansına sahip olacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan erken bir AnTuTu sonucu, işlemcinin 1.330.057 puanlık hayli iddialı bir GPU skoruna sahip olduğunu gösteriyor. Aynı testte Snapdragon 8 Gen 3, 896.416 puan elde edebiliyor.

Grafik birimi 1.250 MHz hızında çalışıyor

Tam Boyutta Gör Sızıntılarıyla meşhur Ice Universe kullanıcısına göre, işlemcide yer alan Adreno 830 grafik birimi 1.250 MHz saat hızında test ediliyor. Karşılaştırma için, Snapdragon 8 Gen 3'teki Adreno 750, normal AB varyantında 903 MHz'de ve AC varyantında (Galaxy olarak da adlandırılıyor) 1.000 MHz'de çalışıyor. Ancak bu saat hızının test örneğine ait olduğunu belirtelim. Nihai üründe farklı saat hızlarını görebiliriz.

Android’in yeni canavarı Snapdragon 8 Gen 4’ün özellikleri sızdı 1 gün önce eklendi

Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm tarafından geliştirilen özel Oryon çekirdekleriyle gelecek ve bu çekirdekler de çok yüksek saat hızlarına çıkabilecek. Daha önce ortaya çıkan bir Geekbench sonucu, 2 performans çekirdeğinin 4,09 GHz'e kadar ve diğer 6 çekirdeğin 2,78 GHz'e kadar çıkabildiğini ortaya çıkarmıştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir telefondaki en yüksek CPU saat hızı iPhone 15 Pro'nun Apple A17 Pro yonga setinde (3,78 GHz) bulunuyor. Android tarafında, Dimensity 9300+ ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3,4 GHz hızında çalışıyor. Dolayısıyla, Ekim ayında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 4, 4 GHz bariyerini aşan ilk akıllı telefon işlemcisi olabilir.

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Snapdragon 8 Gen 4'ün GPU performansı ortaya çıktı