iPad Pro'nun (2022) rakibi: Xiaomi Pad 6 serisine Snapdragon 8 Plus Gen 1 güç verebilir

Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Xiaomi Pad 6 ne sunacak?
İddiaların sahibi Xiaomi Pad 6 ailesinin Snapdragon 8 Plus Gen 1'li tableti hakkında şunu söyledi: "14 inç büyüklüğünde olacağını tahmin ettiğim bu cihaz Pad 6 serisinin en pahalı ürünü olacak."
14 inç büyüklüğünde olacağı öne sürülen bu Pad 6 versiyonu hem Galaxy Tab S8 Ultra'ya hem de iPad Pro'ya (2022) rakip olabilir. Bu bağlamda Snapdragon'un gücünü arkasına alan ilgili tablet modeli Xiaomi Pad 6 Pro veya Xiaomi Pad 6 Ultra olarak adlandırılabilir.
Pad 6 ürünlerinde 144 Hz ekran tazeleme hızı, LTPO OLD ekran ve 120 W hızlı şarj teknolojisi mevcut olabilir. Bu cihazlar kutusundan muhtemelen Android 13 ile çıkacak.
Xiaomi 13 serisi önümüzdeki ayın sonunda Snapdragon 8 Gen 2 eşliğinde tanıtılabilir. Bu tanıtımda Snapdragon 8 Plus Gen 1 tabanlı olacağı öngörülen Xiaomi Pad 6 serisini de görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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