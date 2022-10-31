iPad Pro'nun (2022) rakibi: Xiaomi Pad 6 serisine Snapdragon 8 Plus Gen 1 güç verebilir

Bu yılın haziran ayında yayılan bir söylenti Xiaomi'nin 14 inçlik yeni bir tablet için kolları sıvadığına yönelikti. İlgili söylentinin sahibi bu sefer Snapdragon 8 Plus Gen 1'in bir tablete entegre edileceğinden söz etti. Kullanıcılar bu tabletin Xiaomi Pad 6 olduğunu düşünüyor.

Xiaomi Pad 6 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı 5 ay önce eklendi

Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Xiaomi Pad 6 ne sunacak?

İddiaların sahibi Xiaomi Pad 6 ailesinin Snapdragon 8 Plus Gen 1'li tableti hakkında şunu söyledi: "14 inç büyüklüğünde olacağını tahmin ettiğim bu cihaz Pad 6 serisinin en pahalı ürünü olacak."

14 inç büyüklüğünde olacağı öne sürülen bu Pad 6 versiyonu hem Galaxy Tab S8 Ultra'ya hem de iPad Pro'ya (2022) rakip olabilir. Bu bağlamda Snapdragon'un gücünü arkasına alan ilgili tablet modeli Xiaomi Pad 6 Pro veya Xiaomi Pad 6 Ultra olarak adlandırılabilir.

Tam Boyutta Gör Daha önce bu modelin MediaTek Dimensity 9000 isimli işlemciden güç alacağı söylenmişti. Pad 6 ailesinde en az üç adet model olacak ve bu üç modelden iki tanesinde söz konusu işlemciler yer alabilir.

Pad 6 ürünlerinde 144 Hz ekran tazeleme hızı, LTPO OLD ekran ve 120 W hızlı şarj teknolojisi mevcut olabilir. Bu cihazlar kutusundan muhtemelen Android 13 ile çıkacak.

Xiaomi 13 serisi önümüzdeki ayın sonunda Snapdragon 8 Gen 2 eşliğinde tanıtılabilir. Bu tanıtımda Snapdragon 8 Plus Gen 1 tabanlı olacağı öngörülen Xiaomi Pad 6 serisini de görebiliriz.

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Snapdragon 8 Plus Gen 1 tabanlı Xiaomi Pad 6 üretilebilir