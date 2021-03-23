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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak

    Yayınlanan yeni bir rapora göre Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung bu yıl, çift menteşeli ve iki yerden katlanabilen bir akıllı telefon piyasaya sürecek.
    23 Mart 2021, 14:00 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak
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    Sektörün güvenilir haber kaynaklarından Nikkei Asia'nın raporuna göre Samsung, iki menteşeli bir katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın renderlarının ardından, yeni tasarım detayları ve satışa sunulacağı tarih de ortaya çıktı.

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    Rapora göre şirket, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold'un güncellenmiş sürümlerine ek olarak, bu yıl tamamen yeni bir katlanabilir akıllı telefon çıkaracak. Cihazın geliştirilmesinin temel amacı, esnek ekranlı cihazların kullanımına yönelik senaryoları genişletmek olarak açıklanıyor. Örneğin, ek menteşe sayesinde akıllı telefon, bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilecek ve ekranın üçte biri dokunmatik klavyeye ayrılabilecek.

    Raporda: "Tasarım, katlanmamış ekranın en boy oranını genel olarak kabul edilen 16:9 veya 18:9 ile eşleştirmek üzere tasarlandı. Böylece daha fazla video oyunu ve diğer uygulama cihazda daha sorunsuz ve daha yüksek çözünürlüklerde çalışabilir." ifadeleri yer alıyor.

    Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak
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    2021 sonunda piyasaya sürülebilir

    Samsung, çift menteşeli tasarım için halihazırda birkaç patente sahip. Bunlardan birinin bu yıl hayata geçirilmesi bekleniyor. Şirket aynı zamanda, mikro devrelerin tedarikinde yaşanan küresel krizin, Nisan'dan Haziran'a kadar olan dönemde yeni cihazların piyasaya sürülmesiyle bir sorun haline gelebileceğini de kabul etti. Ancak üretici, bu sorunu çözmek için fazladan çaba gösterdiğini söylüyor.

    İki yerden katlanan, alışılmadık bu akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin bu yılın sonuna doğru yapılacağını öne sürülüyor. Cihazın fiyatı ve teknik özellikleri ise henüz belli değil.



    https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Samsung-bets-big-on-foldable-smartphones-amid-chip-crunch
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    temmuzaksami 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu katlanabilir telefonlar bir benim ilgimi çekmiyor galiba
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    scientia 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi hoş da çok pahalı oluyor bu tür ürünler.
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    O yuvarlaklar ne kadar iğrenç gözüküyor ya
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    X Xpower38 (Xpower38 ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece Katlanabilir cam istiyoruz.

    Nasıl olur bilmiyorum ama Mendil gibi katlansın.

    Havlu gibi açılsın.
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    O ozgeleringeris 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu nasıl cepte taşıyacağız anca çantada
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