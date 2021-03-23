Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak

Tam Boyutta Gör

Sektörün güvenilir haber kaynaklarından Nikkei Asia'nın raporuna göre Samsung, iki menteşeli bir katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın renderlarının ardından, yeni tasarım detayları ve satışa sunulacağı tarih de ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu"

İlginizi Çekebilir

Samsung dikey olarak katlanabilen akıllı telefon patenti aldı

Rapora göre şirket, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold'un güncellenmiş sürümlerine ek olarak, bu yıl tamamen yeni bir katlanabilir akıllı telefon çıkaracak. Cihazın geliştirilmesinin temel amacı, esnek ekranlı cihazların kullanımına yönelik senaryoları genişletmek olarak açıklanıyor. Örneğin, ek menteşe sayesinde akıllı telefon, bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilecek ve ekranın üçte biri dokunmatik klavyeye ayrılabilecek.

Raporda: "Tasarım, katlanmamış ekranın en boy oranını genel olarak kabul edilen 16:9 veya 18:9 ile eşleştirmek üzere tasarlandı. Böylece daha fazla video oyunu ve diğer uygulama cihazda daha sorunsuz ve daha yüksek çözünürlüklerde çalışabilir." ifadeleri yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

2021 sonunda piyasaya sürülebilir

Samsung, çift menteşeli tasarım için halihazırda birkaç patente sahip. Bunlardan birinin bu yıl hayata geçirilmesi bekleniyor. Şirket aynı zamanda, mikro devrelerin tedarikinde yaşanan küresel krizin, Nisan'dan Haziran'a kadar olan dönemde yeni cihazların piyasaya sürülmesiyle bir sorun haline gelebileceğini de kabul etti. Ancak üretici, bu sorunu çözmek için fazladan çaba gösterdiğini söylüyor.

İki yerden katlanan, alışılmadık bu akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin bu yılın sonuna doğru yapılacağını öne sürülüyor. Cihazın fiyatı ve teknik özellikleri ise henüz belli değil.

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Samsung-bets-big-on-foldable-smartphones-amid-chip-crunch

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.