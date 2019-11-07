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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu

    Qualcomm yeni üst sınıf yonga setini çok yakında sahneye çıkaracak. Samsung tarafından 7 nm EUV süreciyle üretilecek işlemcinin ne zaman duyurulacağı ortaya çıktı.
    2 hf.
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    4
    İşlemci
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu
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    Amerikalı mobil işlemci devi Qualcomm, 3 - 5 Aralık tarihleri arasında Snapdragon Teknoloji Zirvesi adlı bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin yeni ürünlerini sahneye çıkaracağı bu zirve daha öncekiler gibi Hawaii'de yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 32 çekirdekli Threadripper modelinin fiyatı sızdı"

    Qualcomm'un söz konusu etkinlikte ne tanıtacağına dair hiçbir detay yok ancak muhtemelen en önemli duyuru şirketin yeni üst sınıf yonga seti olacak. Snapdragon 865 olarak adlandırılması beklenen işlemcin ilk kez Hawaii'deki zirvede sahneye çıkacak.

    Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu
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    7 nm süreciyle üretilecek

    Yeni yonga seti, Samsung Galaxy S11 de dahil olmak üzere 2020'de piyasaya sürülecek birçok amiral gemisi telefona güç verecek.

    Snapdragon 865'in entegre 5G modemle piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Qualcomm'un yeni işlemcisi Samsung tarafından 7 nm EUV fabrikasyon süreci ile üretilecek.



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    DH Misafiri 2 hf.
    Snapdragon işlemcileri gerçekten çok iyi. Annem SD 410 kullanan Galaxy E5 kullanıyor. Hala takılma donma olmadan kullanabiliyor.
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    intel7mix 2 hf. DH Misafiri
    Samsung arayüzü takılma olmadan kullanılıyor muydu ya hele 410 ve 1.5 gb ramla hemde...
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    yolyordam35 2 hf.
    snapdragon 439 üzeri gereksiz
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    intel7mix 2 hf. yolyordam35
    Yorumu yapanın ciddi olmadığını diliyorum
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