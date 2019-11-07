Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu

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Amerikalı mobil işlemci devi Qualcomm, 3 - 5 Aralık tarihleri arasında Snapdragon Teknoloji Zirvesi adlı bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin yeni ürünlerini sahneye çıkaracağı bu zirve daha öncekiler gibi Hawaii'de yapılacak.

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Qualcomm'un söz konusu etkinlikte ne tanıtacağına dair hiçbir detay yok ancak muhtemelen en önemli duyuru şirketin yeni üst sınıf yonga seti olacak. Snapdragon 865 olarak adlandırılması beklenen işlemcin ilk kez Hawaii'deki zirvede sahneye çıkacak.

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7 nm süreciyle üretilecek

Yeni yonga seti, Samsung Galaxy S11 de dahil olmak üzere 2020'de piyasaya sürülecek birçok amiral gemisi telefona güç verecek.

Snapdragon 865'in entegre 5G modemle piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Qualcomm'un yeni işlemcisi Samsung tarafından 7 nm EUV fabrikasyon süreci ile üretilecek.