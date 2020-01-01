The Irishman filminin karakterleri ücretsiz DeepFake teknolojisi ile gençleştirildi

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Martin Scorsese'nin yönettiği, Al Pacino, Robert De Niro ve Joe Pesci'nin rol aldığı Netflix filmi The Irishman, 27 Kasım Çarşamba günü yayınlandı.

Büyük bir heyecanla beklenen film, başrol oyuncularını gençleştirmek için kullanılan CGI teknolojisi nedeniyle Netflix'in en pahalı yapımlarından biri oldu.

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YouTube'da, filmin ana karakterlerinin sinir ağlarını temel alan DeepFake teknolojisi kullanılarak gençleştirildiği ve her iki versiyonun da karşılaştırıldığı bir video yayınlandı.

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De Niro'da sonuç çok iyi

Bazı sahnelerede sinir ağının çok iyi çalıştığı görülüyor. Özellikle çok fazla ışığın olmadığı sahnelerde bu belirgin bir şekilde hissediliyor.

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Bazen oyuncuların yüzlerinin bulanık göründüğünü de belirtmek gerek. Buna rağmen gençleştirme işleminin işe yaradığını söyleyebiliriz. En çok da Robert De Niro'da iyi sonuç vermiş gibi görünüyor. iFake kanalı tarafından yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz

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