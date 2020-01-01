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    The Irishman filminin karakterleri ücretsiz DeepFake teknolojisi ile gençleştirildi

    Netflix'in milyonlarca dolarlık gençleştirme teknolojisi kullandığı The Irishman filminin başrol oyuncuları bu kez sinir ağlarını temel alan ücretsiz bir DeepFake yazılımı ile gençleştirildi.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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    20
    Sinema ve Dizi
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    The Irishman filminin karakterleri ücretsiz DeepFake teknolojisi ile gençleştirildi
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    Martin Scorsese'nin yönettiği, Al Pacino, Robert De Niro ve Joe Pesci'nin rol aldığı Netflix filmi The Irishman, 27 Kasım Çarşamba günü yayınlandı.

    Büyük bir heyecanla beklenen film, başrol oyuncularını gençleştirmek için kullanılan CGI teknolojisi nedeniyle Netflix'in en pahalı yapımlarından biri oldu.

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    YouTube'da, filmin ana karakterlerinin sinir ağlarını temel alan DeepFake teknolojisi kullanılarak gençleştirildiği ve her iki versiyonun da karşılaştırıldığı bir video yayınlandı.

    The Irishman filminin karakterleri ücretsiz DeepFake teknolojisi ile gençleştirildi
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    De Niro'da sonuç çok iyi

    Bazı sahnelerede sinir ağının çok iyi çalıştığı görülüyor. Özellikle çok fazla ışığın olmadığı sahnelerde bu belirgin bir şekilde hissediliyor.

    The Irishman filminin karakterleri ücretsiz DeepFake teknolojisi ile gençleştirildi
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    Bazen oyuncuların yüzlerinin bulanık göründüğünü de belirtmek gerek. Buna rağmen gençleştirme işleminin işe yaradığını söyleyebiliriz. En çok da Robert De Niro'da iyi sonuç vermiş gibi görünüyor. iFake kanalı tarafından yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Hamikisi 3 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    orientem 3 hf.
    Selfie filtrelerine benzemiş. O etkiyi çözmeleri lazım.
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    malifural 2 hf.
    yok be adamların g kıllar ağarmış ne yapsan boş. Botokslu fatih ürek in yüzü gibi olmuş.
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Sanırım şöyle bir bilim kurgu filmi vardı, animasyonu da olabilir. Ünlü oyuncular silüetlerini de satıyorlardı. İlerki yıllarda sanırım böyle olacak. Ünlü aktörler, Nicole Kidman mesela, dijital kopyasının patentini alıp, ses miksajı ile birlikte filmde oynatma hakkını satacak. Yıllarca Nicole'un dijital hayaleti bir başka aktörün vücudu üzeriden rol yapıp film çevirecek.

    Bu arada videodaki örnekler çok başarılı, hatta sağdaki genç halleri değil soldaki yaşlı halleri daha bi CSI gibi duruyor. Beynimiz ile de bayağı oynadıklarından olsa gerek hangisi yapay anlayamayıp hepsine yapay demeye başlıyoruz.
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    cronus75 2 hf.
    bazı sahnelerde çok belli ve rahatsız ediciydi, başarılı değildi. Netflix yapımları biraz böyle "yerse"
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    mlhkhy 2 hf. Navy Blue
    Bir an Keanu Reeves'e benzettim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Navy Blue 2 hf. mlhkhy
    Gençliği bayağı benziyormuş, haklısın...



    Nasılmış, ne hale gelmiş! Zaman kimseye acımıyor



    Youtube linkinde de benzetenler olmuş.
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    feylosoft 2 hf.
    De Nironun, filmde kızını rahatsız eden bakkalı dövme sahnesi vardı. Ellerin duruşu, ayakların aksaması, belin rahatsız edici duruşu ben neredeyse 80 oldum diye bağırıyordu. Bence gözden kaçmaması gerekiyordu...
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    RaptorFX 2 hf.
    Joe Pesci'nin gençleştirilmiş hali "Bakara, makara" diyecek gibi duruyor.
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    SEO19 2 hf.
    yeni arabayı da bu teknoloji ile yaptılar ya :D
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    kakarikikiri 2 hf.
    yüzü ne kadar gençleştirseler de omuzlar yürüyüş yaşı ele veriyordu.
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    seglopsi 2 hf.
    benim de filmde beğenmediğim tek özellikti bu gençleştirilen karakterlerin, gençlik yıllarındaki görünen halleri. keza, "genç karakterler" ama silüvetler ne yazık ki olmamış. yukardaki karşılaştırma videosundaki halleri daha iyi geldi. bu da yetersiz gibi de sanki, genç insanlar biraz daha genç gibi görünüyor. bir de aklıma şu takıldı; yazıda bahsedilen deepfake teknolojisi burada yapıldığı gibi cgi ile gençleştirilen görüntülerde mi başarılı, yoksa ham videoda da bu sonucu verebiliyor mu?



    filmi senaryo, yönetmen, oyunculuk, çekim, sahne detayları vs. yönlerden çok beğendim. 3 buçuk saatlik uzun da bir film ancak sıkmıyor açıkçası insanları, kendini izlettiriyor. bana göre tek problemiydi bu, gençlik sahnelerinde karakter silüvetlerinin yeterince genç görünüyor olmaması, keza bazı sahnelerde bariz belli oluyordu de niro ve al paçino için.
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    yorumculuklar 3 hf.
    görüntülere yan yana bakınca DeepFake'de oyun videosu gibi 3D modellenmiş olarak hissettiriyor bir film hissi yok. Netflix'inki de baya kötü; keşke gençleştirmek ile uğraştırmasalardı, gerçekten film izlerken göze batan bir nokta oluyor
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    9890 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

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