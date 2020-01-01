The Irishman filminin karakterleri ücretsiz DeepFake teknolojisi ile gençleştirildi

Martin Scorsese'nin yönettiği, Al Pacino, Robert De Niro ve Joe Pesci'nin rol aldığı Netflix filmi The Irishman, 27 Kasım Çarşamba günü yayınlandı.
Büyük bir heyecanla beklenen film, başrol oyuncularını gençleştirmek için kullanılan CGI teknolojisi nedeniyle Netflix'in en pahalı yapımlarından biri oldu.İlginizi Çekebilir Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı
YouTube'da, filmin ana karakterlerinin sinir ağlarını temel alan DeepFake teknolojisi kullanılarak gençleştirildiği ve her iki versiyonun da karşılaştırıldığı bir video yayınlandı.
De Niro'da sonuç çok iyi
Bazı sahnelerede sinir ağının çok iyi çalıştığı görülüyor. Özellikle çok fazla ışığın olmadığı sahnelerde bu belirgin bir şekilde hissediliyor.
Bazen oyuncuların yüzlerinin bulanık göründüğünü de belirtmek gerek. Buna rağmen gençleştirme işleminin işe yaradığını söyleyebiliriz. En çok da Robert De Niro'da iyi sonuç vermiş gibi görünüyor. iFake kanalı tarafından yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu arada videodaki örnekler çok başarılı, hatta sağdaki genç halleri değil soldaki yaşlı halleri daha bi CSI gibi duruyor. Beynimiz ile de bayağı oynadıklarından olsa gerek hangisi yapay anlayamayıp hepsine yapay demeye başlıyoruz.
Nasılmış, ne hale gelmiş! Zaman kimseye acımıyor
Youtube linkinde de benzetenler olmuş.
filmi senaryo, yönetmen, oyunculuk, çekim, sahne detayları vs. yönlerden çok beğendim. 3 buçuk saatlik uzun da bir film ancak sıkmıyor açıkçası insanları, kendini izlettiriyor. bana göre tek problemiydi bu, gençlik sahnelerinde karakter silüvetlerinin yeterince genç görünüyor olmaması, keza bazı sahnelerde bariz belli oluyordu de niro ve al paçino için.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
9890 kez okundu.
18 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
the irishman, film ve