Tam Boyutta Gör Özellikle Qualcomm, Apple’ın M serisi işlemcileriyle rekabet edecek seviyede işlemciler çıkarıyor. 2022’de Apple’ın silikon işlemcisine rakip olarak duyurulan Qryon işlemci, bunlardan biri. Qualcomm, 5G temel bant pazarının hakimi olasa da kendi Oryon çekirdeklerini geliştirmede sorunlar yaşıyor. Bu, Snapdragon 8cx Gen 4 işlemcinin daha geç tanıtılacağı anlamına geliyor.

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Qryon çekirdekleri geliştirmek kolay değil!

Qualcomm’un Snapdragon 8cx Gen 4 işlemcisinin üç konfigürasyonu olacağı söyleniyor. En iyi konfigürasyonda 12 çekirdek CPU (sekizi performans çekirdeği, dördü güç verimliliği çekirdeği) içeriyor. Ancak, bir tipster Qualcomm’un bu çip için çekirdek geliştirmede sorunlar yaşadığını söylüyor. Çipin daha önce Geekbench 5 testinde performans sorunları yaşattığı biliniyor. Anlaşılan o ki, sorunlar hâlâ çözülebilmiş değil.

2024'e kalabilir

Snapdragon 8cx Gen 4, normalde 2023’te piyasaya sürülecekti ancak 2024’e kadar ertelenecek gibi görünüyor. Bu durum Qualcomm’a özgü değil. Samsung da kendi Mongoose çekirdekleriyle Apple M serisine kafa tutmaya çalıştı ancak sürdüremedi, ARM tasarımlarını kullanmaya geri döndü. Google, kendi özel çipini bir yıl süreyle erteledi. Xiaomi ve OPPO gibi diğer üreticiler de geliştirmekten vazgeçti.

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Snapdragon 8cx Gen 4 işlemci geç tanıtılabilir: İşte nedeni