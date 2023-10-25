Snapdragon Sound S7 ve S7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1 tanıtıldı
Qualcomm'a göre ses sistemleri, kulaklıklar ve hoparlörler için tasarlanan Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1, bugüne kadarki en gelişmiş ses platformlarından biri konumunda. Bu noktada serinin tepe modeli Snapdragon S7 Pro Gen 1, Wi-Fi üzerinden 24 bit 192kHz'e kadar kayıpsız ses akışına ek olarak Micro-Power Wi-Fi (29 Mbps'ye kadar hız) özelliği ile geliyor. Böylece çok daha uzun mesafelerde sorunsuz bir bağlantı deneyimi hedefleniyor.
Hem Snapdragon S7 ve hem de S7 Pro Gen 1, kablosuz ses alanında yeni bir dönemi temsil ediyor. Ayrıca Bluetooth 5.4 ile desteklenen her iki platform, yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon X Elite PC platformları ile tam entegre çalışacak.
Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1'in hangi cihazlarda kullanılacağı henüz net değil. Ancak mevcut Snapdragon Sound ortakları arasında Audio-Technica, Bose, Edifier, Fiio, Jabra, LG, Master & Dynamic, Shure gibi markalar yer alıyor. Dolayısıyla gelecekteki ses cihazlarında S7 serisi çiplerin kullanılacağını söyleyebiliriz.
Qualcomm S7 ve S7 Pro Gen 1 özellikleri
- Bluetooth 5.4
- Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları arasında sorunsuz geçiş
- 29 Mbps'e kadar Wi-Fi üzerinden kayıpsız müzik akışı
- Genişletilmiş ses aralığı sunan Qualcomm XPAN
- USB Yüksek Hızlı PHY
- 4.nesil Aktif Gürültü Önleme (ANC)
- Yüksek kalibreli yapay zeka
- İşitme geliştirme teknolojileri
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.