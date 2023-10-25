Snapdragon Sound S7 ve S7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon yonga setleri söz konusu olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden Qualcomm, yeni nesil ses platformları Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1'i tanıttı. Özellikle yapay zeka desteğine odaklanan her iki çözüm, selefine kıyasla altı kat daha fazla işlem gücü, yapay zeka motoru ve 192 kHz kayıpsız ses akışını beraberinde getiriyor. İşte Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1 özellikleri

Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1 tanıtıldı

Qualcomm'a göre ses sistemleri, kulaklıklar ve hoparlörler için tasarlanan Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1, bugüne kadarki en gelişmiş ses platformlarından biri konumunda. Bu noktada serinin tepe modeli Snapdragon S7 Pro Gen 1, Wi-Fi üzerinden 24 bit 192kHz'e kadar kayıpsız ses akışına ek olarak Micro-Power Wi-Fi (29 Mbps'ye kadar hız) özelliği ile geliyor. Böylece çok daha uzun mesafelerde sorunsuz bir bağlantı deneyimi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Her iki platform, Snapdragon Sound ve Aucast ile uyumlu. Üstelik çok daha iyi verimlilik sunan Güç Yönetimi Birimi (PMU) iledestekleniyor. Buna ek olarak toplam 1,5GHz ses işlem kapasitesi, düşük gecikmeli DSP ve aynı zamanda Qualcomm'un dördüncü nesil ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknoloji mevcut. Bu rakam, bir önceki nesil S5 Gen 2'den yüzde 50 daha yüksek.

Hem Snapdragon S7 ve hem de S7 Pro Gen 1, kablosuz ses alanında yeni bir dönemi temsil ediyor. Ayrıca Bluetooth 5.4 ile desteklenen her iki platform, yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon X Elite PC platformları ile tam entegre çalışacak.

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Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1'in hangi cihazlarda kullanılacağı henüz net değil. Ancak mevcut Snapdragon Sound ortakları arasında Audio-Technica, Bose, Edifier, Fiio, Jabra, LG, Master & Dynamic, Shure gibi markalar yer alıyor. Dolayısıyla gelecekteki ses cihazlarında S7 serisi çiplerin kullanılacağını söyleyebiliriz.

Qualcomm S7 ve S7 Pro Gen 1 özellikleri

Bluetooth 5.4

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları arasında sorunsuz geçiş

29 Mbps'e kadar Wi-Fi üzerinden kayıpsız müzik akışı

Genişletilmiş ses aralığı sunan Qualcomm XPAN

USB Yüksek Hızlı PHY

4.nesil Aktif Gürültü Önleme (ANC)

Yüksek kalibreli yapay zeka

İşitme geliştirme teknolojileri

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Snapdragon Sound S7 ve S7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri