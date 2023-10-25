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    Snapdragon Sound S7 ve S7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

    Qualcomm, yeni ses platformları Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1'i duyurdu. İşte Bluetooth 5.4, LE Audio Auracast ve 24 bit 192 kHz kablosuz ses akışı dahil olmak üzere sunulan özellikler..
    Snapdragon Sound S7 ve S7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon yonga setleri söz konusu olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden Qualcomm, yeni nesil ses platformları Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1'i tanıttı. Özellikle yapay zeka desteğine odaklanan her iki çözüm, selefine kıyasla altı kat daha fazla işlem gücüyapay zeka motoru ve 192 kHz kayıpsız ses akışını beraberinde getiriyor. İşte Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1 özellikleri

    Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1 tanıtıldı

    Qualcomm'a göre ses sistemleri, kulaklıklar ve hoparlörler için tasarlanan Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1, bugüne kadarki en gelişmiş ses platformlarından biri konumunda. Bu noktada serinin tepe modeli Snapdragon S7 Pro Gen 1, Wi-Fi üzerinden 24 bit 192kHz'e kadar kayıpsız ses akışına ek olarak Micro-Power Wi-Fi (29 Mbps'ye kadar hız) özelliği ile geliyor. Böylece çok daha uzun mesafelerde sorunsuz bir bağlantı deneyimi hedefleniyor.

    Snapdragon Sound S7 ve S7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Her iki platform, Snapdragon Sound ve Aucast ile uyumlu. Üstelik çok daha iyi verimlilik sunan Güç Yönetimi Birimi (PMU) iledestekleniyor. Buna ek olarak toplam 1,5GHz ses işlem kapasitesi, düşük gecikmeli DSP ve aynı zamanda Qualcomm'un dördüncü nesil ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknoloji mevcut. Bu rakam, bir önceki nesil S5 Gen 2'den yüzde 50 daha yüksek. 

    Hem Snapdragon S7 ve hem de S7 Pro Gen 1, kablosuz ses alanında yeni bir dönemi temsil ediyor. Ayrıca Bluetooth 5.4 ile desteklenen her iki platform, yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon X Elite PC platformları ile tam entegre çalışacak. 

    Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1'in hangi cihazlarda kullanılacağı henüz net değil. Ancak mevcut Snapdragon Sound ortakları arasında Audio-Technica, Bose, Edifier, Fiio, Jabra, LG, Master & Dynamic, Shure gibi markalar yer alıyor. Dolayısıyla gelecekteki ses cihazlarında S7 serisi çiplerin kullanılacağını söyleyebiliriz. 

    Qualcomm S7 ve S7 Pro Gen 1 özellikleri

    • Bluetooth 5.4
    • Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları arasında sorunsuz geçiş
    • 29 Mbps'e kadar Wi-Fi üzerinden kayıpsız müzik akışı
    • Genişletilmiş ses aralığı sunan Qualcomm XPAN
    • USB Yüksek Hızlı PHY
    • 4.nesil Aktif Gürültü Önleme (ANC)
    • Yüksek kalibreli yapay zeka
    • İşitme geliştirme teknolojileri
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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