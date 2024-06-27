Snapdragon X Plus, Apple M2 ve M3 ile karşılaştıldı: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Nisan ayında Qualcomm, Windows bilgisayarlara yönelik yeni işlemcisi Snapdragon X Plus'ı tanıtmış ve uyumlu dizüstülerin Temmuz sonuna kadar vitrine çıkacağını duyurmuştu. Şimdi Snapdragon X Plus işlemciyle desteklenen Microsoft Surface 7, Apple M2 ve M3 işlemciye sahip bir MacBook modelleri ile karşılaştırıldı.

Snapdragon X Plus, Apple M3 ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

Kaçıranlar için Snapdragon X Plus, daha önce tanıtılan X Elite'in kırpılmış bir sürümü niteliğinde. İşlemci, 10 çekirdek, 3.4GHz saat hızı ve 3.8 TFLOPs gücünde Adreno GPU'ya ve X Elite ile benzer güçte (45 TOPS) NPU'ya sahip. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Snapdragon X Plus'a ait ilk kıyaslama sonuçları paylaşılmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Detaya inersek, Cinebench üzerinde Apple M2 ve M3 ile karşılaştırılan Snapdragon X Plus, her iki platformuna geride bırakmayı başarıyor. Buna göre Snapdragon X Plus'un 752 puan aldığını görüyoruz. Rakibi Apple M2 ve M3 ise sırasıyla 542 ve 712 skora ulaşıyor. Ancak bu testlerin bize beklenen pil tüketimi hakkında da bilgi verdiğini unutmamak gerek.

Apple M2 MBA = 542

M3 = 712

Snapdragon X Plus = 752

Bu durumda M2 MacBook Air, 20 dakikalık benchmark testini yüzde 10'luk bir pil tüketimi ile tamamlıyor. Snapdragon X Plus’lı Surface 7'deki pil tüketimi ise %35 seviyelerinde. Dolayısıyla pil tüketimi sorunu hala tartışılması gereken bir konu. Üstelik bu, önceki nesil MacBook Air'in 52WHr’lık biraz daha küçük bir bataryaya sahip olduğunu öğrendiğimizde daha da önem kazanıyor. Zira testlerde kullanılan Surface Laptop 7 54WHr’lık bir batarya ile donatılmış durumda.

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Snapdragon X Plus, Apple M3 ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar