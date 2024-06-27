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    Snapdragon X Plus, Apple M2 ve M3 ile karşılaştıldı: İşte erken sonuçlar

    Snapdragon X Plus, en yakın rakibi Apple M2 ve M3 işlemcili MacBook modelleriyle karşılaştırıldı. Peki Qualcomm'un yeni Windows işlemcisi neler sunuyor? İşte detaylar...
    Snapdragon X Plus, Apple M3 ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Nisan ayında Qualcomm, Windows bilgisayarlara yönelik yeni işlemcisi Snapdragon X Plus'ı tanıtmış ve uyumlu dizüstülerin Temmuz sonuna kadar vitrine çıkacağını duyurmuştu. Şimdi Snapdragon X Plus işlemciyle desteklenen Microsoft Surface 7, Apple M2 ve M3 işlemciye sahip bir MacBook modelleri ile karşılaştırıldı.

    Snapdragon X Plus, Apple M3 ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

    Kaçıranlar için Snapdragon X Plus, daha önce tanıtılan X Elite'in kırpılmış bir sürümü niteliğinde. İşlemci, 10 çekirdek, 3.4GHz saat hızı ve 3.8 TFLOPs gücünde Adreno GPU'ya ve X Elite ile benzer güçte (45 TOPS) NPU'ya sahip. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Snapdragon X Plus'a ait ilk kıyaslama sonuçları paylaşılmaya başladı.

    Snapdragon X Plus, Apple M3 ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Detaya inersek, Cinebench üzerinde Apple M2 ve M3 ile karşılaştırılan Snapdragon X Plus, her iki platformuna geride bırakmayı başarıyor. Buna göre Snapdragon X Plus'un 752 puan aldığını görüyoruz. Rakibi Apple M2 ve M3 ise sırasıyla 542 ve 712 skora ulaşıyor. Ancak bu testlerin bize beklenen pil tüketimi hakkında da bilgi verdiğini unutmamak gerek.
    • Apple M2 MBA = 542
    • M3 = 712
    • Snapdragon X Plus = 752

    Bu durumda M2 MacBook Air, 20 dakikalık benchmark testini yüzde 10'luk bir pil tüketimi ile tamamlıyor. Snapdragon X Plus’lı Surface 7'deki pil tüketimi ise %35 seviyelerinde. Dolayısıyla pil tüketimi sorunu hala tartışılması gereken bir konu. Üstelik bu, önceki nesil MacBook Air'in 52WHr’lık biraz daha küçük bir bataryaya sahip olduğunu öğrendiğimizde daha da önem kazanıyor. Zira testlerde kullanılan Surface Laptop 7 54WHr’lık bir batarya ile donatılmış durumda. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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