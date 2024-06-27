Snapdragon X Plus, Apple M2 ve M3 ile karşılaştıldı: İşte erken sonuçlar

Snapdragon X Plus, Apple M3 ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar
Kaçıranlar için Snapdragon X Plus, daha önce tanıtılan X Elite'in kırpılmış bir sürümü niteliğinde. İşlemci, 10 çekirdek, 3.4GHz saat hızı ve 3.8 TFLOPs gücünde Adreno GPU'ya ve X Elite ile benzer güçte (45 TOPS) NPU'ya sahip. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Snapdragon X Plus'a ait ilk kıyaslama sonuçları paylaşılmaya başladı.
- Apple M2 MBA = 542
- M3 = 712
- Snapdragon X Plus = 752
Bu durumda M2 MacBook Air, 20 dakikalık benchmark testini yüzde 10'luk bir pil tüketimi ile tamamlıyor. Snapdragon X Plus’lı Surface 7'deki pil tüketimi ise %35 seviyelerinde. Dolayısıyla pil tüketimi sorunu hala tartışılması gereken bir konu. Üstelik bu, önceki nesil MacBook Air'in 52WHr’lık biraz daha küçük bir bataryaya sahip olduğunu öğrendiğimizde daha da önem kazanıyor. Zira testlerde kullanılan Surface Laptop 7 54WHr’lık bir batarya ile donatılmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.