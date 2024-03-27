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    Snapdragon X Elite, Baldur's Gate 3’ü 1080p 30 FPS’de oynatıyor

    Qualcomm'un yaklaşmakta olan Snapdragon X Elite dizüstü işlemcisinin oyun performansı şekilleniyor. Bir demo kapsamında Snapdragon X Elite, Baldur's Gate 3’ü 1080p 30 FPS’de oynatabildi.
    Snapdragon X Elite, Baldur's Gate 3’ü 1080p 30 FPS’de oynatıyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yaklaşmakta olan Snapdragon X Elite dizüstü işlemcisi merakla bekleniyor. Snapdragon X Elite özelinde merak edilen bir konu da işlemcinin sunacağı oyun performansı. Yetkililer oyunlarla uyum konusunda yonganın sorun yaşamayacağını zaten söylemişti ancak şimdi, Snapdragon X Elite’in sevilen oyun Baldur's Gate 3’te test edildiğini görüyoruz.

    Snapdragon X Elite, Baldur's Gate 3’te test edildi

    Qualcomm, oyunların Snapdragon X Elite üzerinde sorun yaşamadan ve çok az çaba ile rahatlıkla çalışacağını söylemişti. Firma, çoğu oyunun yaklaşmakta olan Snapdragon X Elite tabanlı Windows PC'lerde çalışabileceğini belirtirken geliştiricilerin oyunlarını Arm tabanlı platformlarında optimize edebilmeleri için üç seçenek sunduklarını açıkladı.

    Geliştiriciler en iyi CPU performansı ve güç kullanımı için yazılımlarını yerel ARM64'e taşıyabilir, neredeyse yerel performans için karma emülasyonlu ARM64EC uygulamasını kullanabilir veya neredeyse hiçbir şey yapmayıp oyunları x64 emülasyonu kullanarak çalıştırabilirler. Snapdragon X Elite platformunda yer alan Adreno GPU, DX12, DX11, Vulkan, OpenCL desteği sunarken aynı zamanda DX9 ve OpenGL 4.6’e kadar uzanan genişletilmiş bir destek sağlayacak.

    Teknik detaylar bir yana, şimdi Snapdragon X Elite’in gerçek oyun performansına dair bir demo ortaya çıktı. Devin Arthur tarafından çekilen videoda Snapdragon X Elite tabanlı dizüstü bilgisayar 1080p'de Baldur's Gate 3'ü çalıştırıyor. Kalite ayarları bilinmezken kare hızlarının 30 FPS dolaylarında olduğu belirtiliyor. Bu dizüstü cihazının bir test ve demo ürünü olduğunu da belirtelim. Kıyas açısından; Radeon 780M iGPU'lu AMD Ryzen 9 7940HS, 30W TDP'ye ayarlandığında yaklaşık 25-40 FPS alabiliyor. Snapdragon X Elite ve X Plus CPU'ların 2024 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi ve 2024’ün ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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