Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yaklaşmakta olan Snapdragon X Elite dizüstü işlemcisi merakla bekleniyor. Snapdragon X Elite özelinde merak edilen bir konu da işlemcinin sunacağı oyun performansı. Yetkililer oyunlarla uyum konusunda yonganın sorun yaşamayacağını zaten söylemişti ancak şimdi, Snapdragon X Elite’in sevilen oyun Baldur's Gate 3’te test edildiğini görüyoruz.

Snapdragon X Elite, Baldur's Gate 3’te test edildi

Qualcomm, oyunların Snapdragon X Elite üzerinde sorun yaşamadan ve çok az çaba ile rahatlıkla çalışacağını söylemişti. Firma, çoğu oyunun yaklaşmakta olan Snapdragon X Elite tabanlı Windows PC'lerde çalışabileceğini belirtirken geliştiricilerin oyunlarını Arm tabanlı platformlarında optimize edebilmeleri için üç seçenek sunduklarını açıkladı.

Geliştiriciler en iyi CPU performansı ve güç kullanımı için yazılımlarını yerel ARM64'e taşıyabilir, neredeyse yerel performans için karma emülasyonlu ARM64EC uygulamasını kullanabilir veya neredeyse hiçbir şey yapmayıp oyunları x64 emülasyonu kullanarak çalıştırabilirler. Snapdragon X Elite platformunda yer alan Adreno GPU, DX12, DX11, Vulkan, OpenCL desteği sunarken aynı zamanda DX9 ve OpenGL 4.6’e kadar uzanan genişletilmiş bir destek sağlayacak.

Teknik detaylar bir yana, şimdi Snapdragon X Elite’in gerçek oyun performansına dair bir demo ortaya çıktı. Devin Arthur tarafından çekilen videoda Snapdragon X Elite tabanlı dizüstü bilgisayar 1080p'de Baldur's Gate 3'ü çalıştırıyor. Kalite ayarları bilinmezken kare hızlarının 30 FPS dolaylarında olduğu belirtiliyor. Bu dizüstü cihazının bir test ve demo ürünü olduğunu da belirtelim. Kıyas açısından; Radeon 780M iGPU'lu AMD Ryzen 9 7940HS, 30W TDP'ye ayarlandığında yaklaşık 25-40 FPS alabiliyor. Snapdragon X Elite ve X Plus CPU'ların 2024 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi ve 2024’ün ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

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Snapdragon X Elite, Baldur's Gate 3’ü 1080p 30 FPS’de oynatıyor