Snapdragon X Elite'e PC üreticileri büyük ilgi gösteriyor: Laptoplar yolda

HP, Lenovo, Asus, Dell, Acer, Honor, Microsoft, Samsung and Xiaomi gibi üreticilerin Snapdragon X Elite kullanan laptoplar geliştirecekleri belirtildi.
Şuan için yazılım uyumluluğu en büyük sıkıntı gibi görünüyor. Bu nedenle Qualcomm BlackMagic Design ve Davinci Resolve gibi yazılım partnerleriyle ARM uyumlu yazılımlar geliştireceklerini açıkladı. 2024'ün ortalarında çıkacak işlemciyle aynı zamanda Windows'un ARM versiyonu da piyasada olacak.
Ayrıca Davinci Resolve'un yeni işlemcide standart entegre GPU'lu 12 çekirdekli X86 CPU'lardan 1.7 kat daha hızlı çalışacağı ve Nöral İşlem Ünitesi (NPU)'nin de 3 kat hızlı olacağı açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.