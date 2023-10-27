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    Anlık Bildirim

    Snapdragon X Elite'e PC üreticileri büyük ilgi gösteriyor: Laptoplar yolda

    Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Snapdragon X Elite işlemcisi çok ses getirdi. Rakiplerinden daha iyi performans ve verimlilik vadeden işlemciye PC üreticileri de büyük ilgi gösteriyor.
    Snapdragon X Elite'e PC üreticileri büyük ilgi gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon X Elite işlemcisi çok ses getirdi. Rakiplerinden çok daha iyi performans ve verimlilik vadeden işlemciye Windows PC üreticileri de büyük ilgi gösteriyor.

    HP, Lenovo, Asus, Dell, Acer, Honor, Microsoft, Samsung and Xiaomi gibi üreticilerin Snapdragon X Elite kullanan laptoplar geliştirecekleri belirtildi.

    Şuan için yazılım uyumluluğu en büyük sıkıntı gibi görünüyor. Bu nedenle Qualcomm BlackMagic Design ve Davinci Resolve gibi yazılım partnerleriyle ARM uyumlu yazılımlar geliştireceklerini açıkladı. 2024'ün ortalarında çıkacak işlemciyle aynı zamanda Windows'un ARM versiyonu da piyasada olacak.

    Ayrıca Davinci Resolve'un yeni işlemcide standart entegre GPU'lu 12 çekirdekli X86 CPU'lardan 1.7 kat daha hızlı çalışacağı ve Nöral İşlem Ünitesi (NPU)'nin de 3 kat hızlı olacağı açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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