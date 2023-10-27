Snapdragon X Elite'e PC üreticileri büyük ilgi gösteriyor: Laptoplar yolda

Tam Boyutta Gör Qualcomm tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon X Elite işlemcisi çok ses getirdi. Rakiplerinden çok daha iyi performans ve verimlilik vadeden işlemciye Windows PC üreticileri de büyük ilgi gösteriyor.

HP, Lenovo, Asus, Dell, Acer, Honor, Microsoft, Samsung and Xiaomi gibi üreticilerin Snapdragon X Elite kullanan laptoplar geliştirecekleri belirtildi.

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Şuan için yazılım uyumluluğu en büyük sıkıntı gibi görünüyor. Bu nedenle Qualcomm BlackMagic Design ve Davinci Resolve gibi yazılım partnerleriyle ARM uyumlu yazılımlar geliştireceklerini açıkladı. 2024'ün ortalarında çıkacak işlemciyle aynı zamanda Windows'un ARM versiyonu da piyasada olacak.

Ayrıca Davinci Resolve'un yeni işlemcide standart entegre GPU'lu 12 çekirdekli X86 CPU'lardan 1.7 kat daha hızlı çalışacağı ve Nöral İşlem Ünitesi (NPU)'nin de 3 kat hızlı olacağı açıklandı.

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Snapdragon X Elite'e PC üreticileri büyük ilgi gösteriyor