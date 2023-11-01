Snapdragon X Elite, Intel 12700K ve AMD 7845HX geride bırakıyor!

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un Oryon çekirdek mimarisine sahip yeni Snapdragon X Elite işlemcisi ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Qualcomm, bu işlemciyi temel alan iki referans dizüstü bilgisayarının bazı performans kıyaslamalarını paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Snapdragon X Elite, Intel 12700K ve AMD 7845HX’i tek çekirdek performansında geride bırakmayı başarıyor.

Snapdragon X Elite performansı göz dolduruyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm tarafından geçtiğimiz gün paylaşılan resmi kıyaslamalarda firma, 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını gözler önüne serdi. İki konfigürasyon da tek çekirdekte M2, Core i7-13800H, Ryzen 9 7940HS gibi rakiplerini geçerken çoklu çekirdekte 80W Snapdragon X Elite zirveyi kaptırmadı. GPU tarafında ise her iki model de zirveye oynadı. 28W Snapdragon X Elite, 3DMark Wildlife testinde M2 hariç tüm rakiplerini geçti. 80W’lık konfigürasyon ise yine zirvede yer aldı.

Tam Boyutta Gör Şimdi ise 28W termal tasarıma sahip Snapdragon X Elite ile desteklenen bir dizüstünün Core i7-12700K ve Ryzen 9 7845HX ile olan performans kıyaslamaları ortaya çıktı. Bunların her ikisi de çok daha yüksek TDP'lerle yapılandırılmış olup Intel çipi 190W maksimum turbo güce ve AMD çipi 110W tepe güce ulaşabiliyor.

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Tam Boyutta Gör Sonuçlar, Qualcomm Snapdragon X Elite’in tek çekirdek performansında hem AMD hem de Intel yongalarından daha hızlı olduğunu gösteriyor. Çok çekirdekli performans karşılaştırıldığında, Intel Core i7-12700K masaüstü CPU’su yüzde 4 daha hızlı sonuç verirken AMD Ryzen 9 7845HX CPU yüzde 5 daha hızlı sonuç veriyor.

Tüm bunlar açık bir şekilde gösteriyor ki artık PC işlemci alanında Intel, AMD ve Apple’ın dışında Qualcomm da söz sahibi olacak. Qualcomm’un 28W TDP ile rakiplerine karşı böyle bir performans sergilemesi daha üst konfigürasyonlarda bekleyen olasılığı gösteriyor.

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Snapdragon X Elite, Intel 12700K ve AMD 7845HX geride bırakıyor!