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    Snapdragon X Elite, Intel 12700K ve AMD 7845HX geride bırakıyor!

    Qualcomm'un 12 çekirdekli Snapdragon X Elite işlemcisi tek çekirdekte Intel 12700K ve AMD 7845HX’i geride bırakıyken çoklu çekirdekte ise rekabetçi performans sergiliyor.
    Snapdragon X Elite, Intel 12700K ve AMD 7845HX geride bırakıyor! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un Oryon çekirdek mimarisine sahip yeni Snapdragon X Elite işlemcisi ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Qualcomm, bu işlemciyi temel alan iki referans dizüstü bilgisayarının bazı performans kıyaslamalarını paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Snapdragon X Elite, Intel 12700K ve AMD 7845HX’i tek çekirdek performansında geride bırakmayı başarıyor.

    Snapdragon X Elite performansı göz dolduruyor

    Snapdragon X Elite, Intel 12700K ve AMD 7845HX geride bırakıyor! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm tarafından geçtiğimiz gün paylaşılan resmi kıyaslamalarda firma, 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını gözler önüne serdi. İki konfigürasyon da tek çekirdekte M2, Core i7-13800H, Ryzen 9 7940HS gibi rakiplerini geçerken çoklu çekirdekte 80W Snapdragon X Elite zirveyi kaptırmadı. GPU tarafında ise her iki model de zirveye oynadı. 28W Snapdragon X Elite, 3DMark Wildlife testinde M2 hariç tüm rakiplerini geçti. 80W’lık konfigürasyon ise yine zirvede yer aldı.
    Snapdragon X Elite, Intel 12700K ve AMD 7845HX geride bırakıyor! Tam Boyutta Gör
    Şimdi ise 28W termal tasarıma sahip Snapdragon X Elite ile desteklenen bir dizüstünün Core i7-12700K ve Ryzen 9 7845HX ile olan performans kıyaslamaları ortaya çıktı. Bunların her ikisi de çok daha yüksek TDP'lerle yapılandırılmış olup Intel çipi 190W maksimum turbo güce ve AMD çipi 110W tepe güce ulaşabiliyor.

    Snapdragon X Elite, Intel 12700K ve AMD 7845HX geride bırakıyor! Tam Boyutta Gör
    Sonuçlar, Qualcomm Snapdragon X Elite’in tek çekirdek performansında hem AMD hem de Intel yongalarından daha hızlı olduğunu gösteriyor. Çok çekirdekli performans karşılaştırıldığında, Intel Core i7-12700K masaüstü CPU’su yüzde 4 daha hızlı sonuç verirken AMD Ryzen 9 7845HX CPU yüzde 5 daha hızlı sonuç veriyor.

    Tüm bunlar açık bir şekilde gösteriyor ki artık PC işlemci alanında Intel, AMD ve Apple’ın dışında Qualcomm da söz sahibi olacak. Qualcomm’un 28W TDP ile rakiplerine karşı böyle bir performans sergilemesi daha üst konfigürasyonlarda bekleyen olasılığı gösteriyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/qualcomm-unveils-more-snapdragon-x-elite-pc-cpu-benchmarks-23w-80w-reference-laptops-tested/ https://wccftech.com/qualcomm-snapdragon-x-elite-12-core-cpu-faster-intel-12700k-amd-7845hx-12-core-single-core-comparable-multi-core-at-28w/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 12 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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