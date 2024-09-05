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    8 çekirdekli Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

    Qualcomm, Snapdragon X Plus'ın daha az çekirdek sayısına sahip sürümlerini tanıttı. Peki Windows bilgisayarlara yönelik işlemcilerin özellikleri ve performans değerleri neler?
    8 çekirdekli Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında Qualcomm, Windows bilgisayarlara yönelik işlemcisi Snapdragon X Elite'i ve hemen ardından 10 çekirdekli X Plus modellerini tanıtmıştı. Şirket şimdi de Snapdragon X Plus yelpazesini genişletiyor. Daha az çekirdek sayısına 2 yeni Snapdragon X Plus işlemci geliyor.

    8 çekirdekli Snapdragon X Plus tanıtıldı

    Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Snapdragon X Plus işlemciler 10 çekirdek, 3,4GHz saat hızı, 3.8 TFLOPs gücünde Adreno GPU'ya ve X Elite ile benzer güce sahip (45 TOPS) NPU'ya sahip. Dolayısıyla en üst seviye X Elite işlemcisini hariç tutarsak, performans anlamında çok kesintiye gidilmemişti.

    IFA 2024 kapsamında tanıtılan 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemciler ise toplam iki modelden oluşuyor ve 10 çekirdekli Snapdragon X Plus modellerinin altına yerleştiriliyor. Her iki işlemci, abisi ile aynı mimariye sahip ancak grafik konusunda belirgin şekilde daha zayıf olacak. Dolayısıyla giriş seviyesi dizüstü bilgisayarları hedefliyor olacak. 

    8 çekirdekli Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    8 çekirdekli Snapdragon X Plus, sırasıyla 3,4GHz ve 3,2GHz saat hızı, 45 TOPS NPU, 12 MB önbellek (toplamda 30 MB) ve oyunlar ve üretkenlik uygulamaları için 1.7 TFLOPS gücünde Adreno GPU'ya sahip. Bu da, 12 çekirdekli Snapdragon X Elite ile kıyaslandığında GPU performansında %50, CPU görevlerinde ise %20'lik bir düşüş anlamına geliyor.

    İşlemcinin diğer özellikleri arasında ise, 4K 60Hz'e kadar üç adede kadar harici monitör desteği, LPDDR5x RAM desteği, Copilot+ PC ve 4nm fabrikasyon süreci yer alıyor. Yeni işlemciye sahip dizüstü bilgisayarlar ise önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Bu noktada Vivobook S 15 gibi modellerin 899 dolar fiyata sahip olacağı belirtiliyor. 12 çekirdekli X Elite donanımlı sürümlerin ise 1.300 dolardan başlayan fiyatlarla tanıtıldığını hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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