8 çekirdekli Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

8 çekirdekli Snapdragon X Plus tanıtıldı
Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Snapdragon X Plus işlemciler 10 çekirdek, 3,4GHz saat hızı, 3.8 TFLOPs gücünde Adreno GPU'ya ve X Elite ile benzer güce sahip (45 TOPS) NPU'ya sahip. Dolayısıyla en üst seviye X Elite işlemcisini hariç tutarsak, performans anlamında çok kesintiye gidilmemişti.
IFA 2024 kapsamında tanıtılan 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemciler ise toplam iki modelden oluşuyor ve 10 çekirdekli Snapdragon X Plus modellerinin altına yerleştiriliyor. Her iki işlemci, abisi ile aynı mimariye sahip ancak grafik konusunda belirgin şekilde daha zayıf olacak. Dolayısıyla giriş seviyesi dizüstü bilgisayarları hedefliyor olacak.
İşlemcinin diğer özellikleri arasında ise, 4K 60Hz'e kadar üç adede kadar harici monitör desteği, LPDDR5x RAM desteği, Copilot+ PC ve 4nm fabrikasyon süreci yer alıyor. Yeni işlemciye sahip dizüstü bilgisayarlar ise önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Bu noktada Vivobook S 15 gibi modellerin 899 dolar fiyata sahip olacağı belirtiliyor. 12 çekirdekli X Elite donanımlı sürümlerin ise 1.300 dolardan başlayan fiyatlarla tanıtıldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.