8 çekirdekli Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında Qualcomm, Windows bilgisayarlara yönelik işlemcisi Snapdragon X Elite'i ve hemen ardından 10 çekirdekli X Plus modellerini tanıtmıştı. Şirket şimdi de Snapdragon X Plus yelpazesini genişletiyor. Daha az çekirdek sayısına 2 yeni Snapdragon X Plus işlemci geliyor.

8 çekirdekli Snapdragon X Plus tanıtıldı

Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Snapdragon X Plus işlemciler 10 çekirdek, 3,4GHz saat hızı, 3.8 TFLOPs gücünde Adreno GPU'ya ve X Elite ile benzer güce sahip (45 TOPS) NPU'ya sahip. Dolayısıyla en üst seviye X Elite işlemcisini hariç tutarsak, performans anlamında çok kesintiye gidilmemişti.

IFA 2024 kapsamında tanıtılan 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemciler ise toplam iki modelden oluşuyor ve 10 çekirdekli Snapdragon X Plus modellerinin altına yerleştiriliyor. Her iki işlemci, abisi ile aynı mimariye sahip ancak grafik konusunda belirgin şekilde daha zayıf olacak. Dolayısıyla giriş seviyesi dizüstü bilgisayarları hedefliyor olacak.

Tam Boyutta Gör 8 çekirdekli Snapdragon X Plus, sırasıyla 3,4GHz ve 3,2GHz saat hızı, 45 TOPS NPU, 12 MB önbellek (toplamda 30 MB) ve oyunlar ve üretkenlik uygulamaları için 1.7 TFLOPS gücünde Adreno GPU'ya sahip. Bu da, 12 çekirdekli Snapdragon X Elite ile kıyaslandığında GPU performansında %50, CPU görevlerinde ise %20'lik bir düşüş anlamına geliyor.

İşlemcinin diğer özellikleri arasında ise, 4K 60Hz'e kadar üç adede kadar harici monitör desteği, LPDDR5x RAM desteği, Copilot+ PC ve 4nm fabrikasyon süreci yer alıyor. Yeni işlemciye sahip dizüstü bilgisayarlar ise önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Bu noktada Vivobook S 15 gibi modellerin 899 dolar fiyata sahip olacağı belirtiliyor. 12 çekirdekli X Elite donanımlı sürümlerin ise 1.300 dolardan başlayan fiyatlarla tanıtıldığını hatırlatalım.

