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    Daha ucuz Snapdragon X Plus dizüstüler yolda

    Qualcomm dizüstü bilgisayarlarda daha fazla yaygınlaşabilmek adına fiyatları biraz daha uygun hale getirmeye karar verdi. Kısa süre içerisinde ilk bilgisayarlar satışa çıkacak. 
    Snapdragon X Plus Tam Boyutta Gör
    Apple’ın masaüstünde ARM hakimiyetine son vermek amacıyla yola çıkan Snapdragon X Elite/Plus işlemci ailesi, ilk etapta yüksek bir fiyat etiketiyle tüketiciye sunulmuştu. Qualcomm fiyat konusunda agresif bir hamle yapıyor.

    Snapdragon X Plus ucuzluyor

    Snapdragon X Elite biraz daha amiral gemisi seviyesi dizüstülerde kendisine yer bulmuştu. Snapdragon X Plus ise 10 çekirdekli konfigürasyonla fiyatı biraz daha aşağıya, 1000$ seviyelerine çekmişti. Şimdi 800$ altına inecek.

    Firmanın 8 çekirdekli, daha düşük grafik performansı ve ön belleği olan Snapdragon X Plus versiyonunu IFA 2024 fuarında tanıtması bekleniyor. Bu yonga setini taşıyan dizüstülerde 16GB RAM ve 512GB SSD bellek standart olacak. Böylece performans biraz düşse de pil ömrü konusunda iyileşme elde edilecek. Qualcomm patronu aslında 700$ seviyelerinden bahsetmişti ancak bu fiyatlara kadar inebilir mi merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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