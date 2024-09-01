Daha ucuz Snapdragon X Plus dizüstüler yolda

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Tam Boyutta Gör Apple’ın masaüstünde ARM hakimiyetine son vermek amacıyla yola çıkan Snapdragon X Elite/Plus işlemci ailesi, ilk etapta yüksek bir fiyat etiketiyle tüketiciye sunulmuştu. Qualcomm fiyat konusunda agresif bir hamle yapıyor.

Snapdragon X Plus ucuzluyor

Snapdragon X Elite biraz daha amiral gemisi seviyesi dizüstülerde kendisine yer bulmuştu. Snapdragon X Plus ise 10 çekirdekli konfigürasyonla fiyatı biraz daha aşağıya, 1000$ seviyelerine çekmişti. Şimdi 800$ altına inecek.

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Firmanın 8 çekirdekli, daha düşük grafik performansı ve ön belleği olan Snapdragon X Plus versiyonunu IFA 2024 fuarında tanıtması bekleniyor. Bu yonga setini taşıyan dizüstülerde 16GB RAM ve 512GB SSD bellek standart olacak. Böylece performans biraz düşse de pil ömrü konusunda iyileşme elde edilecek. Qualcomm patronu aslında 700$ seviyelerinden bahsetmişti ancak bu fiyatlara kadar inebilir mi merak konusu.

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