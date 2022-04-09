Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haftaya ŞOK marketlerde Netatmo ısınma ekipmanları ve A101 marketlerde Lenovo dizüstü var

    13 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Netatmo akıllı ısınma ürünleri ve 14 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Celeron N işlemcili Lenovo Ideapad 3 dizüstü bilgisayar var. 
    1

    ŞOK aktüel
    Tam Boyutta Gör

    Ev için verimliliğe odaklanan Netatmo akıllı ısıtma ekipmanları arayanlar haftaya ŞOK marketlere bir göz atabilir. A101 marketlerde ise Toshiba televizyon ve Lenovo Ideapad dizüstü var. 

    13 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    13 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Netatmo akıllı ısınma ürünleri yer alıyor. Akıllı dış mekân güvenlik kamerası 3049TL iken akıllı bölgesel ısıtmalı vana 1999TL, akıllı termostat 2099TL, duman alarmı 999TL olarak satılacak. 

    ViewSonic Woodpad 10 grafik tablet ise 499TL ile biraz daha uygun gibi görünüyor. Exper PC Xcellerator oyuncu kasası 6299TL iken Neobot Nomo N2 Lite robot süpürge ise 4699TL olarak yerini almış. 

    14 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri

    14 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Celeron N işlemcili Lenovo Ideapad 3 dizüstü bilgisayar yer alıyor. 4GB RAM ve 128GB depolama olan dizüstü modeli 3799TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan Toshiba marka 58 inçlik 4K Android TV modeli 7599TL iken 43 inçlik 4K akıllı televizyon modeli de 5299TL şeklinde satılacak. QCY T17 tam kablosuz kulaklık modeli ise 199TL seviyesinde. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız