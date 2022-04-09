Haftaya ŞOK marketlerde Netatmo ısınma ekipmanları ve A101 marketlerde Lenovo dizüstü var

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Ev için verimliliğe odaklanan Netatmo akıllı ısıtma ekipmanları arayanlar haftaya ŞOK marketlere bir göz atabilir. A101 marketlerde ise Toshiba televizyon ve Lenovo Ideapad dizüstü var.

13 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

13 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Netatmo akıllı ısınma ürünleri yer alıyor. Akıllı dış mekân güvenlik kamerası 3049TL iken akıllı bölgesel ısıtmalı vana 1999TL, akıllı termostat 2099TL, duman alarmı 999TL olarak satılacak.

2 Nisan ŞOK aktüel ürünler neler? 6 gün önce eklendi

ViewSonic Woodpad 10 grafik tablet ise 499TL ile biraz daha uygun gibi görünüyor. Exper PC Xcellerator oyuncu kasası 6299TL iken Neobot Nomo N2 Lite robot süpürge ise 4699TL olarak yerini almış.

14 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri

14 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Celeron N işlemcili Lenovo Ideapad 3 dizüstü bilgisayar yer alıyor. 4GB RAM ve 128GB depolama olan dizüstü modeli 3799TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Toshiba marka 58 inçlik 4K Android TV modeli 7599TL iken 43 inçlik 4K akıllı televizyon modeli de 5299TL şeklinde satılacak. QCY T17 tam kablosuz kulaklık modeli ise 199TL seviyesinde.



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