Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haftaya ŞOK marketlerde Galaxy A52 ve Acer Swift 1 dizüstü var

    3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına Galaxy A52 akıllı telefon modeli ve Acer markasına ait Swift 1 dizüstü bilgisayar modeli yer alıyor. 
    1

    ŞOK aktüel
    Tam Boyutta Gör

    Sık sık uygun fiyata teknolojik ürün seçeneklerinin sergilendiği perakende gıda marketlerinde akıllı telefon ve dizüstü tarafında önümüzdeki hafta farklı alternatifler var.

    3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy A52 akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.5 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdragon 720G yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 12MP+5MP+5MP arka kamera, 32MP ön kamera, 4500mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 6599TL olarak satılıyor.

    Diğer taraftan Acer Swift 1 dizüstü bilgisayarı Intel Celeron N4500 işlemci, 4GB LPDDR4X RAM, 256GB SSD, 14 inçlik Full HD IPS ekran, Bluetooth 5.0, Windows 11 Home işletim sistemi gibi özelliklerle 4399TL olarak satılacak.

    Son olarak Performax Baltazar RGB kablolu oyuncu kulaklığı 199TL iken Classonen 15.6 inçlik laptop çantası 179TL ve Mercusys ME10 WiFi menzil genişletici de 199TL olarak satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 5G
    Samsung Galaxy S22 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız