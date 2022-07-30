Haftaya ŞOK marketlerde Galaxy A52 ve Acer Swift 1 dizüstü var

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Sık sık uygun fiyata teknolojik ürün seçeneklerinin sergilendiği perakende gıda marketlerinde akıllı telefon ve dizüstü tarafında önümüzdeki hafta farklı alternatifler var.

3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy A52 akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.5 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdragon 720G yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 12MP+5MP+5MP arka kamera, 32MP ön kamera, 4500mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 6599TL olarak satılıyor.

ŞOK aktüel ürünler neler? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Acer Swift 1 dizüstü bilgisayarı Intel Celeron N4500 işlemci, 4GB LPDDR4X RAM, 256GB SSD, 14 inçlik Full HD IPS ekran, Bluetooth 5.0, Windows 11 Home işletim sistemi gibi özelliklerle 4399TL olarak satılacak.

Son olarak Performax Baltazar RGB kablolu oyuncu kulaklığı 199TL iken Classonen 15.6 inçlik laptop çantası 179TL ve Mercusys ME10 WiFi menzil genişletici de 199TL olarak satışa sunulacak.

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