Sol taraftan şarj edilen MacBook Pro’lar ısınıyor

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MacBook Pro modellerine yönelik yeni bir araştırma sonuçlarına göre, cihaz sol taraftan şarj edildiğinde ısınarak performans kaybı yaşıyor.

Modern Apple MacBook Pro model laptoplar, bildiğiniz üzere 13 inç taban model haricinde iki tarafında ikişer tane olmak üzere toplam dört USB-C portuna sahip. Bu portlardan herhangi birini kullanarak şarj edilebilen laptop, ortaya çıkanlara göre sol taraftaki portlar kullanılarak şarj edildiğinde ısınma problemi yaşıyor. Bu ısınma, fanların çalışmasına ve hatta işlemcinin daha erken termal limite ulaşmasına sebep oluyor.

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StackExchange üzerinde yayınlanana göre, sol taraftan USB-C şarj aleti bağlandığında aktive olan kernel_task görevi, yüksek işlemci kullanımına sahip. Aynı görev, cihaz sağ taraftan şarj edilirken aktive olmuyor.

Sol taraftan şarj edilirken 2 dakika içerisinde meydana gelen ısınma ve fanların çalışması, şarj aletinin sağ tarafa alınmasıyla birlikte 15 saniye gibi bir süre içerisinde ortadan kalkıyor ve fanların çalışması, devam eden ağır bir işlem yoksa, duruyor.

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StackExchange üzerinde şimdilik önerilen çözüm, tahmin edeceğiniz üzere şarj aletini sağ tarafa takarken sol tarafa aksesuarların takılması yönünde. Bu durumun yazılımsal tabanlı mı donanımsal tabanlı mı olduğu bilinmiyor. Konuyla ilgili Apple tarafından herhangi bir açıklama yapılmış değil.

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