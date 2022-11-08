Google ve Solana’dan önemli iş birliği

Geçtiğimiz haftalarda bulut hizmetlerinin kripto para ile ödenmesi için Coinbase ile iş birliği yapan Google bu kez Solana ile ortaklığa gidiyor. Google Blok Zinciri Nod Motoru yeni ortaklığın merkezinde yer alıyor.

Google’dan Solana hamlesi

Google geçtiğimiz ay Blok Zinciri Nod Motoru adında yeni bir bulut tabanlı hizmet duyurmuştu. Bu hizmet sanal bir bulut duvarı arkasında aktarımları yönetme, akıllı kontratlar kurma, blok zinciri verilerini doğrudan Google Cloud üzerinden okuma veya yazma gibi özellikler sunuyordu.

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Nod motorunun ilk ortağı aslında Ethereum blok zinciri olmuştu. Nod kurarak blok zinciri ile senkronizasyonunu sağlamak hassas bir konu ve Google Cloud tek bir operasyonla bunu sağlayarak potansiyelini göstermişti.

Solana bu açıdan ikinci ortak oldu. 2023 yılı ile birlikte Google Cloud artık Solana ağında blok üreten ve onaylayan bir nod haline gelecek. Google Cloud kullanıcıları bu sayede kendi nod birimlerini oluşturabilecekler. Ayrıca Google’ın BigQuery bulut indeksinde Solana aktarım verilerini de görmek mümkün olacak. Solana haricinde Hedera Hashgraph ve Dapper Labs ağları da yakın dönemde Google Cloud ile entegrasyon sağlayacak.

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